Oggi, il 29 luglio 2024, è giunta la notizia della scomparsa di Michele di Grecia, uno degli ultimi rappresentanti della famiglia reale greca. Michele è stato una figura di spicco nel panorama storico e culturale del XX e XXI secolo, apprezzato non solo per il suo lignaggio ma anche per il suo contributo come scrittore e storico.

Michele di Grecia, nato il 7 gennaio 1939 a Roma, era il figlio del principe Cristoforo di Grecia e Danimarca e della principessa Françoise d'Orléans. Cresciuto in una famiglia reale, Michele ha avuto un'educazione privilegiata che gli ha permesso di sviluppare un forte interesse per la storia e la letteratura.

Nel corso della sua vita, Michele ha scritto numerosi libri, alcuni dei quali sono stati tradotti in varie lingue. I suoi lavori spesso esploravano temi legati alla storia europea e alle dinastie reali. La sua passione per la storia lo ha portato a collaborare con vari istituti culturali e accademici, diventando una voce autorevole nel campo.

Michele di Grecia ha vissuto gran parte della sua vita in esilio, poiché la monarchia greca è stata abolita nel 1973. Nonostante ciò, ha mantenuto stretti legami con la Grecia e ha continuato a visitare il paese, partecipando a eventi culturali e storici.

Michele di Grecia apparteneva a una delle famiglie reali più illustri d'Europa, con legami che attraversano diverse dinastie. Suo padre, Cristoforo di Grecia e Danimarca, era il figlio del re Giorgio I di Grecia e della regina Olga di Russia. Questo legame con la famiglia reale russa conferiva a Michele una discendenza imperiale, poiché Olga era la figlia del granduca Costantino Nikolaevič Romanov.

Dal lato materno, Michele era imparentato con la famiglia Orléans, una delle più antiche e rispettate dinastie francesi. Sua madre, la principessa Françoise, era la figlia del duca Jean d'Orléans e della principessa Isabelle d'Orléans. Questo gli conferiva un legame con la monarchia francese, aggiungendo ulteriore prestigio alla sua già notevole genealogia.

Michele di Grecia era anche cugino di secondo grado di Filippo, duca di Edimburgo, marito della regina Elisabetta II del Regno Unito, poiché entrambi discendevano da re Giorgio I di Grecia.

La morte di Michele di Grecia segna la fine di un'epoca per la famiglia reale greca e per gli storici di tutto il mondo. La sua eredità continuerà attraverso i suoi scritti e i suoi contributi alla comprensione della storia europea. La sua figura sarà ricordata non solo per il suo lignaggio reale, ma anche per la sua passione e dedizione alla cultura e alla storia.