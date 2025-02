Dopo quasi un decennio di attese e rinvii, la nuova stazione Acilia Sud-Dragona della linea Metromare è ormai prossima all’inaugurazione. I lavori sono in fase di rifinitura, e nei giorni scorsi l’Assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dell’opera. Presenti anche rappresentanti di Astral, Cotral, Roma Capitale, Municipio X e Regione Lazio, oltre a numerosi cittadini.

Durante la visita, è stato confermato che gli impianti sono ormai completati e che si sta procedendo con l’iter per ottenere l’autorizzazione finale da Ansfisa (Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria), ultimo passaggio prima della messa in esercizio della stazione.

Un successo per la Regione Lazio

L'apertura della stazione Acilia Sud-Dragona rappresenta un grande traguardo per la nuova amministrazione della Regione Lazio, che in fase di insediamento aveva posto questo obiettivo tra i punti cardine del proprio mandato. Grazie a un’azione determinata e concreta, la Giunta regionale è riuscita in breve tempo a sbloccare una situazione che si trascinava da anni, restituendo ai cittadini un’infrastruttura fondamentale per la mobilità del quadrante sud-ovest della Capitale.

Dopo un lungo periodo di stallo – con il cantiere rimasto fermo dal 2017 al 2022 – la gestione dell’opera è passata ad Astral, che ha riorganizzato i lavori e provveduto agli adeguamenti normativi necessari. Le opere di variante si sono concluse a dicembre 2023, e ora si sta definendo il passaggio di gestione a Cotral, con l'obiettivo di avviare al più presto il servizio.

La nuova stazione: caratteristiche e servizi

La stazione Acilia Sud-Dragona si sviluppa su due livelli fuori terra:

Un piano a quota stradale con atrio, biglietteria, locali commerciali e servizi; un primo piano al livello delle banchine, che ospita locali tecnici e uffici per il personale.

Le banchine, lunghe 150 metri e larghe 4, sono dotate di pensiline a copertura metallica di circa 100 metri. Inoltre, è previsto il collegamento tra Acilia e Dragona tramite un sottopasso ferroviario e un ponte ciclo-pedonale, finanziato con fondi giubilari e attualmente in fase di gara d’appalto.

Prossimi passi verso l’apertura

Per l’attivazione della stazione, l’ultimo passaggio necessario è il via libera da parte di Ansfisa, un iter burocratico che potrebbe richiedere fino a cinque mesi. Tuttavia, la Regione Lazio ha assicurato un monitoraggio costante dei lavori, per accelerare il più possibile l’entrata in funzione della nuova infrastruttura.

Un'opera strategica per il territorio

L’inaugurazione della stazione Acilia Sud-Dragona sarà un passo fondamentale per migliorare il trasporto pubblico in un’area densamente popolata, offrendo ai cittadini un servizio moderno ed efficiente. Grazie al decisivo intervento della Regione Lazio, che ha dato nuovo impulso ai lavori, questa attesa infrastruttura sta finalmente per diventare realtà.