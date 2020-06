Un’incendio scoppiato nelle scorse ore in un centro distribuzione di Amazon ha quasi completamente distrutto gran parte della struttura. Il magazzino in questione si trova nel sud della California e serviva per coprire una vasta area del Paese. Nonostante l’ampiezza e la forza delle fiamme, non è stato segnalato nessun ferito, e ovviamente neanche morti.

L’edificio è gestito da Kuehne e Nagel, che è un operatore di terze parti che assiste Amazon nella spedizione di articoli di grandi dimensioni ai propri clienti.

Amazon prevede un impatto minimo sui clienti, poiché gli ordini saranno evasi da altre località, ha affermato la società.