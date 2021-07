Freesby è un progetto nato nel 1988 con sede a Monte Urano, attivo nella produzione di calzature con riferimento specifico al segmento young. Freesby si inserisce nel contesto dell’expertise di produzione calzaturiera per la quale il territorio marchigiano rappresenta un’eccellenza in Italia.

La produzione Freesby ha acquisito un eccezionale know-how nella produzione di calzature ed è nota la cura e la ricerca profuse nella manifattura. Adoperando i migliori materiali, (con impiego esclusivo di pellame), Freesby realizza scarpe di altissima qualità, dalla linea ricercata, comfy e trendy allo stesso tempo. L’indiscussa expertise di Freesby è l’esito della lunga esperienza dei fratelli fondatori Daniele e Rossano Storani.

“Abbiamo iniziato a lavorare nel settore calzaturiero in giovane età realizzando con passione collezioni, prestandoci anche alla customizzazione”.

L’azienda Freesby crede e investe molte risorse nella ricerca di nuove linee da sviluppare oltre che di materiali innovativi da adoperare, per tale ragione l’espansione nei mercati internazionali è in continua crescita e il brand è presente in alcuni dei migliori negozi delle principali città europee.

Il brand produce diverse linee declinate in stili che vanno dal casual a linee più eleganti.

Oggi Freesby ha avviato due progetti paralleli, con l’acquisizione di due brand dal concept bene delineato che si apprestano ad ampliare la loro distribuzione e la loro presenza sul mercato internazionale. Si tratta di U.S. Grand e Miami Beach Polo Club, due brand orientati rispettivamente all’universo del lifestyle costruito attorno a uno sport esclusivo ed elegante quale il Polo e la dimensione vacanziera e chilling di Miami.

Oggi, Freesby distribuisce le sue linee calzaturiere in diversi paesi sia in Europa che World Wide: Belgio, Olanda, Germania, Francia, Canada, Emirati Arabi.