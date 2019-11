Da oggi, martedì 26 novembre in radio "Travel the World" il quinto singolo dei LORD, duo composto da Luca Rustici e Osvaldo Di Dio. Il brano, raffinato ed energico, sottolinea la tematica del viaggio, un giro del mondo che inizia e termina a Napoli.



In "Travel the World” l’ascoltatore viene avvolto dal sound dei LORD: un brano dance con forti connotati soul e pop. Il testo sintetizza un pensiero di estrema attualità: come è diventato piccolo il mondo e come tutti siamo ormai estremamente vicini, collegati.

Il brano è accompagnato da un videoclip girato in studio, costruito partendo da un’idea unica nel suo genere: un’immagine statica primeggia su un background in movimento che raffigura un treno, rafforzando l’idea del viaggio.

I LORD continuano a produrre e stanno preparando il live per portare la loro musica in tutta Europa.

LUCA RUSTICI Produttore, autore, arrangiatore, chitarrista, sound engineer, che nella sua carriera ha venduto più di 10 milioni di dischi, muove i primi passi nel mondo musicale nei primi anni ’80. Nel percorso della sua carriera, da all’ora ai giorni nostri, Luca Rustici può vantare la collaborazione con una serie di artisti di fama internazionale: Andrea Bocelli, Zucchero, Mina, Celentano, Claudio Baglioni, Marco Mengoni, Gio Sada, Massimo Di Cataldo, Negramaro, Rino De Maria, Piero Pelù, Laura Trent, Juri Magliolo, Mark Cucchelli, Gianni Morandi, Gazosa, Komminuet, Alessandro Safina, Francesco Renga, Jose Luis Perales, Aranza, Paulina Rubio, Alejandra Guzman, Lorca, Tisuby e Georgina, Malanga, Duo Dinamico, Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Nino Buonocore, James Senese, Gianna Nannini, Loredana Berte', Rita, Noa, Mietta, Andrea Mingardi, Antonino, Lina Sastri, Enzo Gragnaniello, Edoardo Bennato, Nana Vasconcelos, Gianluigi Di Franco, Yaire, Antonio Hidalgo, Ivana Spagna, Nino D'Angelo, Gigi D'Alessio, Pietra Montecorvino, Roberto Murolo, I Muvrini, Antonio Onorato, Gigi Finizio, Serena Autieri, Marcello Pieri, Audio 2, Articolo 31, D.J.Flash, Kay Bianco, Cafe' Latino, Kingstone Club, Jerome Stocks, Clio & Key. Nel 2004 fonda la L’n’R Productions (Label e Publishing) producendo e portando al successo vari artisti tra cui Ania, vincitrice della 59° edizione del Festival di Sanremo, nella sezione Giovani. Nel 2010 pubblica l’album “A Flower Into The Power” con la partecipazione dell’Orchestra San Carlo.





OSVALDO DI DIO Musicista e produttore di successo, è stato in tour con Franco Battiato, Eros Ramazzotti, Cristiano De André, Alice, Mario Venuti, Lorenzo Fragola, Paolo Vallesi e tanti altri. Nel corso della sua carriera ha suonato con Lucio Dalla, Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni, Gianna Nannini, Biagio Antonacci, Elisa, Ornella Vanoni, Giorgia, Mauro Pagani, Nina Zilli, Alessandra Amoroso, Tullio De Piscopo, Emma Marrone, Giuliano Sangiorgi, Cher, Paolo Fresu, Sergio Sylvestre, Paola Turci, Luca Carboni. Collabora in qualità di arrangiatore, songwriter e chitarrista con gli Sphere Studios di Los Angeles. Ha pubblicato tre album a suo nome: Better Days (2015), ODD Live! (2017), Tex Mex Sex (2018). Quest'ultimo vede la partecipazione di Chris Kimsey, produttore e fonico di Rolling Stones, Led Zeppelin, B.B.King ed è stato n.1 nelle classifiche di iTunes e Amazon.