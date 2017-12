Il cinema di Kathryn Bigelow al Cinema Spazio Oberdan dall'8 al 24 gennaio 2018 a Milano

Il Cinema Spazio Oberdan a Milano dedica a Kathryn Bigelow, premio Oscar al miglior regista nel 2010 con il film The Hurt Locker, una rassegna in sette film dall'8 al 24 gennaio 2018, in occasione dell'uscita del suo ultimo film, Detroit.

In programma troviamo le prime pellicole “di genere”: Il buio si avvicina (1987), un atipico horror dalle sfumature esistenziali, e Blue Steel – Bersaglio mortale (1989), thriller prodotto da Oliver Stone; il cult movie d’azione Point Break – Punto di rottura (1991), oggi considerato un film iconico degli anni Novanta e Il mistero dell’acqua (2000), un’insolita e raffinata pellicola interpretata da Sean Penn.

Naturalmente non può mancare The Hurt Locker (2008), che nel 2010 ottiene nove nomination e sei premi Oscar come miglior film, miglior sceneggiatura originale, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro, miglior montaggio e miglior regia, rendendo la Bigelow la prima donna in assoluto a ottenere questo riconoscimento.

In programma anche Zero Dark Thirty (2012), che ottenne invece cinque nomination, e l'ultimo film Detroit (2017), cronaca delle proteste degli afroamericani nella Detroit del 1967 e della violenta repressione delle forze dell'ordine.



Programma e schede dei film





Lunedì 8 gennaio

ore 17.00

Il mistero dell’acqua

Sean Penn, Elizabeth Hurley, Catherine McCormack, Sarah Polley, Josh Lucas. USA/Francia/Canada, 2000.

Jean è una fotografa, Thomas un poeta. Si sono innamorati in virtù della somiglianza tra i loro lavori, entrambi capaci di fermare il tempo, ma sembrano averlo dimenticato. Proprio quando il loro matrimonio si sta ormai arenando, un weekend in barca, sul luogo di un efferato omicidio avvenuto più di un secolo prima, li obbliga a fare i conti con un passato irrisolto e a liberarsi di un peso divenuto ormai insostenibile.

ore 21.00

The Hurt Locker

Jeremy Renner, Ralph Fiennes, Anthony Mackie, Brian Geraghty, Guy Pearce, Evangeline Lilly. USA, 2008.

Iraq. Una squadra speciale dell'Esercito statunitense lavora per disinnescare ordigni imboscati, in luoghi vari, dalla Jihad e dare la caccia ai possibili attentatori. Il sergente William James, un disinnescatore specializzato che ha al suo attivo centinaia di operazioni portate a termine con successo su vari fronti, prende il comando del reparto composto dal Sergente JT Sanborn e dallo specialista Owen Eldridge. James sembra essere indifferente alla morte e non perde occasione per catapultare il resto della squadra in un gioco fatale di combattimento urbano dalle conseguenze imprevedibili...

Prima della proiezione, 20 minuti a proposito di Kathryn Bigelow, intervento Luigi Boledi.







Martedì 9 gennaio

ore 16.30

Il buio si avvicina

Adrian Pasdar, Jenny Wright, Lance Henriksen, Bill Paxton, Jenette Goldstein, Tim Thomerson. USA, 1987.

Quella che si preannunciava come una piacevole avventura per il giovane Caleb, l'incontro con l'affascinante quanto misteriosa Mae, si rivela ben presto un terribile incubo: Mae è infatti una vampira che vive insieme a una strana famiglia sopra un camper a bordo del quale viaggia attraverso l'America. Caleb viene rapito e parzialmente trasformato in vampiro ed è costretto ad assistere a una serie di orrori dai quali riuscirà a sfuggire grazie all'amore di Mae.

ore 18.30

Detroit

John Boyega, Will Poulter, Algee Smith, Jacob Latimore, Jason Mitchell, Hannah Murray. USA, 2017.

La storia è ispirata alle sanguinose rivolte che sconvolsero Detroit nel 1967. Tra le strade della città si consumò un vero e proprio massacro ad opera della polizia, in cui persero la vita tre afroamericani e centinaia di persone restarono gravemente ferite. La rivolta successiva portò a disordini senza precedenti, costringendo così ad una presa di coscienza su quanto accaduto durante quell'ignobile giorno di cinquant'anni fa.



Mercoledì 10 gennaio

ore 21.00

Detroit (replica)





Venerdì 12 gennaio

ore 17.00

Blue Steel – Bersaglio mortale

Jamie Lee Curtis, Ron Silver, Clancy Brown, Elizabeth Peña, Philip Bosco, Richard Jenkins. USA, 1989.

La neoagente Megan Turner uccide un rapinatore la cui arma viene sottratta da un distinto agente di borsa. Costui si sente una specie di emissario di Dio e comincia a uccidere, dopo aver inciso sui proiettili il nome di Megan. Poi fa di tutto per conoscerla, e ci riesce, mentre la donna si prende una bella sbandata per lui. A questo punto non resta che una resa dei conti finale, per le strade della città, tra la poliziotta pistolera e il suo folle ammiratore.







Sabato 13 gennaio

ore 16.45

The Hurt Locker (replica)

ore 21.00

Detroit (replica)





Domenica 14 gennaio

ore 18.30

Detroit (replica)





Lunedì 15 gennaio

ore 18.30

Il buio si avvicina (replica)





Martedì 16 gennaio

ore 19.00

Blue Steel – Bersaglio mortale (replica)





Mercoledì 17 gennaio

ore 16.30

Point Break – Punto di rottura

Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, Lori Petty, John C. McGinley, James LeGros, Lee Tergesen. USA, 1991.

Coperti dalle maschere degli ultimi presidenti americani, quattro rapinatori terrorizzano le banche di Los Angeles. Un anziano agente dell'FBI intuisce che i gangster provengono dall'ambiente dei surfisti. Un suo collega, il novellino ma audace Johnny Utah, si infiltra e verifica l'esattezza dell'ipotesi. A questo punto, però, il lavoro è solo all'inizio. La caccia si svolge tra colpi di scena a non finire per concludersi in modo drammatico quanto spettacolare.

ore 19.00

Il mistero dell’acqua (replica)





Sabato 20 gennaio

ore 21.00

Zero Dark Thirty

Jessica Chastain, Joel Edgerton, Jason Clarke, Jennifer Ehle, Mark Strong, Kyle Chandler, Édgar Ramírez. USA, 2012.

Dal giorno dell'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, Osama bin Laden e il suo gruppo di talebani diventano il nemico numero uno del governo degli Stati Uniti. Per dieci lunghissimi anni, contraddistinti da avvistamenti, depistaggi e panico per l'eventualità di altri attentati, Maya e i colleghi agenti speciali della CIA, con l'aiuto delle forze dei Navy Seals, hanno il compito di rintracciarlo e consegnarlo al Paese, vivo o morto e a rischio delle loro stesse vite.





Mercoledì 24 gennaio

ore 16.30

Zero Dark Thirty (replica)