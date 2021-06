Un brano dedicato alla donna dei propri sogni.

Un brano dedicato a tutte le coppie che si amano, scritto pensando a un’immaginaria “lei” non ancora incontrata.

«Ho scritto questa canzone perché sogno che la vita possa farmi incontrare una persona con la quale avere un’affinità profonda. L’ho scritta pensando proprio a lei, la donna dei miei sogni!» Dony Palmy

Come in un sogno, appunto, il mood della canzone vuole essere rilassante, una sorta di dolce pensiero che accompagna il suo autore in un mondo immaginato e personale, in cui vivere questo ideale incontro con la propria “lei”.

Autoproduzione

Radio date: 5 giugno 2021



BIO

Dony Palmy è Donato Palmisano, 19enne pugliese di Martina Franca, nella provincia di Taranto.

La passione per il canto lo accompagna fin dall’età di tre anni e ne ha caratterizzato lo studio. Nella sua musica entrano tutte le sue passioni: le moto, le auto e il volo libero, ma soprattutto la famiglia, il bene considerato più prezioso.