I Centers for Disease Control and Prevention alcuni giorni fa hanno comunicato di aver cambiato le modalità per effettuare i tamponi anti Covid negli Stati Uniti. In base alle nuove regole i tamponi saranno fatti, gratuitamente, solo a coloro che mostrino sintomi evidenti della malattia. Una decisione che a molti, considerando le decine di migliaia di nuovi casi di contagio che ogni 24 ore si registrano in Usa, è sembrata assurda, pur trovando una sua logica nel voler favorire Trump che tempo fa aveva dichiarato che facendo meno tamponi anche il numero di contagiati sarebbe diminuito di conseguenza!

Una strategia elettorale, ma non certo una strategia sanitaria.

Adesso, i Centers for Disease Control and Prevention hanno comunicato, nelle scorse ore, di aver allertato le autorità sanitarie dei singoli Stati americani per prepararsi ad una vaccinazione di massa per fine ottobre, inizio novembre.

Secondo i CDC, per quella data che "casualmente" è a ridosso di quella per le presidenziali del 2020, saranno disponibili i primi due vaccini anti Covid da somministrare, inizialmente, solo a determinate categorie di persone, quelle più a rischio, come il personale medico.

Visto che i CDC richiedono che i vari Stati creino dei veri e propri centri di vaccinazione, è evidente che la distribuzione dei vaccini debba seguire dei protocolli e delle attenzioni particolari, come la conservazione della catena del freddo. Ed in base a ciò, per come sono realizzati, si ritiene che i primi vaccini disponibili saranno pertanto quelli di Moderna e Pfizer, aziende che peraltro avevano annunciato di essere molto avanti nel processo di rilascio.

Perché potrebbe non essere una buona notizia?

Perché l'annuncio dei CDC sembra voglia soddisfare più le esigenze propagandistico-elettorali di Donald Trump che quelle sanitarie dell'America.

Il primo problema nella realizzazione di un vaccino è testarne la presunta efficacia. Il secondo è testarne la sicurezza. Per questo i tempi di rilascio di un vaccino sono sempre piuttosto lunghi, perché solo dopo averlo testato su una platea di persone significativa è possibile stabilire, pur sempre con un discreto margine di errore, che un vaccino possa essere effettivamente in grado di curare le persone e possa essere effettivamente in grado di farlo senza causare altre conseguenze cliniche.

Nessuno dei due vaccini, quello di Moderna e quello di Pfizer, è stato testato su una platea di persone sufficiente a garantirne efficacia e sicurezza.

Per tale motivo, diversi ricercatori negli Stati Uniti hanno lanciato l'allarme sul fatto che nella fretta di voler rendere disponibile un vaccino anti Covid, l'amministrazione Trump potrebbe rilasciare una "autorizzazione all'uso di emergenza" che consentirebbe al farmaco di entrare sul mercato senza aver completato la normale procedura di test.

Esiste anche un precedente che riguarda la Casa Bianca che in un primo momento ha concesso l'autorizzazione di emergenza per l'uso dell'idrossiclorochina salvo poi revocarla successivamente.

Inoltre, sempre secondo gli "esperti", un possibile fallimento di una frettolosa vaccinazione anti-Covid finirebbe per aumentare lo scetticismo delle persone sui vaccini, rendendo poi difficile l'utilizzo di un vaccino che invece funzioni veramente.

Ma la rielezione per Trump è cruciale.