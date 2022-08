È finito 0-0 l'ultimo incontro della seconda giornata di Serie A tra Sampdoria e Juventus. Un risultato che, anche in base alle statistiche, è in fin dei conti giusto.

Un'occasione per parte nel primo tempo. Per la Samp è il neo-acquisto Leris a sfiorare il gol, colpendo la traversa grazie alla deviazione di Perin, mentre i bianconeri sfiorano il vantaggio con Cuadrado, che però da pochi passi non riesce a superare Audero. Poi nel finale di tempo ancora i blucerchiati vicino alla rete, con il palo (della propria porta) colpito da Vlahovic nel tentativo di rinviare un cross su azione da calcio d'angolo.

Nella ripresa la Juventus si sveglia dopo il 60' con l'ingresso in campo di Miretti, che corre in ogni parte del campo per recuperare palloni. Ed è proprio a seguito di uno di questi recuperi che i bianconeri vanno in gol con Rabiot, ma il Var annulla per il fuorigioco di Vlahovic, che gli aveva servito l'assist. Da registrare poi, sempre per l'undici di Allegri un tiro da fuori di Rovella e un sinistro in corsa di Kostic a pochi passi da Audero, che però anche stavolta riesce a respingere. Ma anche la Sampdoria ha avuto un'occasionissima con l'immancabile Quagliarella, che con la punta del piede riesce ad inventarsi in corsa un pallonetto che supera Perin, ma va di poco a lato.

In classifica, pertanto, rimangono a punteggio pieno solo Napoli, Inter e Roma, con i giallorossi che sabato incontreranno a Torino proprio la Juventus. Gli altri big match della terza giornata sono Lazio-Inter (alle 20:45 di venerdì) e Fiorentina-Napoli (alle 20:45 di domenica).



Queste le parole di Massimiliano Allegri dopo il pareggio di Genova:

«La Sampdoria ha giocato una buona gara, specialmente nel primo tempo dove è stata brava a chiuderci gli spazi. Noi, invece, abbiamo avuto poca pazienza, mentre la ripresa l'abbiamo giocata sicuramente meglio, creando diverse occasioni e trovando anche il gol, poi annullato per la posizione di fuorigioco di Vlahovic. Avremmo voluto i tre punti, ma l'aspetto positivo è che in queste prime due giornate non abbiamo preso gol. E sicuramente questa sera è stato importante anche l'impatto che hanno avuto i giocatori subentrati dalla panchina. Stiamo crescendo di condizione e continueremo a lavorare per arrivare pronti alla sfida di sabato sera contro la Roma».







Crediti immagine: twitter.com/sampdoria/status/1561782402854408193