Il mondo dei computer desktop è in continua evoluzione, e il MINIS FORUM UM790 Pro è una testimonianza eclatante di come la potenza di calcolo di fascia alta si stia comprimendo in dimensioni sempre più contenute. Questo Mini PC non solo ridefinisce il concetto di spazio di lavoro ottimizzato, ma porta la potenza di elaborazione a livelli strabilianti in un form factor che sfida ogni aspettativa.

Potenza e Prestazioni da Top di Gamma

Il cuore pulsante del MINIS FORUM UM790 Pro è il processore AMD Ryzen 9 7940HS, un mostro di potenza con 8 core e 16 thread che raggiunge velocità fino a 5.2 GHz. Accoppiato alla GPU AMD Radeon 780M, questo Mini PC è perfetto per una vasta gamma di applicazioni, dal gaming all'editing video, dalla modellazione 3D all'utilizzo quotidiano intenso.

Innovazione Termica per Massima Efficienza

Con il sistema termico Cold Wave 2.0, il MINIS FORUM UM790 Pro garantisce un raffreddamento superlativo grazie all'uso di metallo liquido e alla tecnologia di raffreddamento attivo per memoria e SSD. Questo significa prestazioni sostenute senza il disturbo di rumori fastidiosi, garantendo un'esperienza d'uso confortevole e silenziosa.

Connettività all'Avanguardia

La connettività non è da meno, con la scheda di rete wireless Intel Killer AX1675 che offre prestazioni tre volte superiori rispetto a quelle tradizionali. Supportando Wi-Fi 6E e offrendo velocità fino a 2,4 Gbps, il UM790 Pro promette una connessione internet rapida e stabile.

Memoria e Archiviazione del Futuro

Questo Mini PC non solo vanta una CPU e GPU di alta gamma, ma è anche dotato di memoria DDR5 e due SSD M.2 2280 PCIe4.0, rappresentando il meglio della tecnologia attuale per memoria e archiviazione, per gestire qualsiasi carico di lavoro senza interruzioni.

Multitasking Senza Confini

Con possibilità di riproduzione quad video tramite due uscite HDMI e due porte USB4, il UM790 Pro è l'ideale per chi ha bisogno di gestire più schermi, perfetto per chi lavora con la produzione di contenuti digitali, il trading online, o per gli appassionati di simulazioni multischermo.

Il MINIS FORUM UM790 Pro è molto più di un semplice Mini PC; è una dichiarazione di potenza e flessibilità. È la scelta ideale per professionisti creativi, gamer e per chiunque desideri un desktop che combini prestazioni eccezionali e design compatto. Con il MINIS FORUM UM790 Pro, l'eccellenza entra in scena senza ingombrare la scrivania.