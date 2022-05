In base a quanto anticipato dal quotidiano Svenska Dagbladet, la Svezia già martedì prossimo presenterà la propria adesione alla Nato.

"La cosa migliore per la sicurezza della Svezia e del popolo svedese è entrare a far parte della NATO", ha detto oggi la premier Magdalena Andersson in una conferenza stampa. "Riteniamo che la Svezia abbia bisogno delle garanzie formali di sicurezza che derivano dall'adesione alla NATO".

Queste le parole della leader dei socialdemocratici, un partito che per decenni si era fermamente opposto all'adesione all'alleanza atlantica.