Ti Ricordo Una Canzone, sabato sera la 2a puntata del baby talent targato Mediterranea Tv

Dopo il buon risultato ottenuto 2 settimane fa al suo esordio, si prepara alla 2.a puntata in diretta dal Palatour Perla Ti Ricordo Una Canzone, il nuovo baby talent targato Mediterranea Tv e condotto da Beppe Salierno.

Il baby talent che vede in giuria Nick Luciani, Cristina D’Avena e Luisa Corna con in gara 30 piccoli artisti che si mettono in gioco reinterpretando i brani della musica leggera italiana.

Ospiti attesi domani sera, inizio alle 21, ci saranno Ron e Syria. Ricordiamo anche che, dalla scorsa settimana, il conduttore Beppe Salierno ha lanciato un chiaro messaggio a Tony Santagata per averlo suo super ospite nelle prossime settimane, mentre ci sarà un 4° giurato misterioso pronto a fare il suo ingresso tra qualche settimana... chi sarà? Solo Beppe Salierno lo sa e come promesso ci svelerà pian pianino la sua identità.

Non ci resta, pertanto, che sintonizzarci domani sera su Mediterranea tv, in onda sul D.T., per la nuova diretta.