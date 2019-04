TOC TOC, strepitoso successo al teatro Nuovo Milano

Nell’anticamera di un luminare della neuropsichiatria, sei pazienti attendono il loro turno: ognuno di essi è affetto da TOC (tic ossessivo compulsivo).

Il medico è in ritardo e i pazienti per ingannare il tempo iniziano a confidarsi tra di loro tanto da mettere in piedi una sorta di terapia di gruppo.

Questa divertentissima commedia, ricca di humor ma anche di un pizzico di cattiveria e tenerezza, è stata scritta nel 2005 da Laurent Baffie e e da allora è stata rappresentata ininterrottamente in Francia (dove ha conseguito un premio “Molière”).

con: Sandra Milo - Arianna - Massimiliano Vado

Guido Ruffa - Alessandra Sarno

Andrea Beltramo - Nicoletta Nigro

REGIA

CLAUDIO INSEGNO

dal 29 marzo al 7 aprile 2019

al Teatro Nuovo

piazza San Babila - Milano

www.teatronuovo.it

