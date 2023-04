Se sei a terra non strisciare mai

Se ti diranno, "Sei finito", non ci credere

Devi contare solo su di te

Uno su mille ce la fa....

Luigi Di Maio - ex 5 Stelle, ex ministro degli Esteri, ex Impegno civico - è stato indicato dall'Alto rappresentante dell'UE Josep Borrell come il candidato più adatto a ricoprire il ruolo di inviato speciale dell'Unione Europea per il Golfo Persico. Evviva, l'ex tutto ha finalmente trovato un mestiere, dopo il disperato tentativo in extremis di occupare una poltrona a Palazzo Chigi anche nell'attuale legislatura.

Lo conferma il Corriere che ha visionato la lettera inviata dal commissario Ue ai 27 Stati membri il 21 aprile 2023, dove Di Maio indicato come il candidato più adatto a ricoprire l'incarico (come dimostra la foto in alto), la cui durata prevista è di 21 mesi, dal 1 giugno 2023 fino al 28 febbraio 2025.

Borrell ha motivato la sua scelta sottolineando il profilo politico internazionale di Di Maio e i suoi ampi contatti con i Paesi del Golfo, che gli consentiranno di confrontarsi con gli attori interessati ad un livello appropriato. La nomina di un inviato speciale dell'UE per il Golfo era attesa da tempo, vista l'importanza strategica della regione per la sicurezza e l'approvvigionamento energetico dell'Europa.

La candidatura di Di Maio sarebbe stata avviata da Borrell a fine settembre 2022, dopo aver chiesto un'opinione all'allora premier Mario Draghi, che si era espresso favorevolmente.

Gli altri candidati ritenuti meno qualificati di Di Maio erano l'ex ministro degli Esteri cipriota Markos Kyprianou, l'ex inviato dell'Onu in Libia Jan Kubis e l'ex ministro degli Esteri e commissario UE Dimitris Avramopoulos.

... gli sarà sufficiente solo avere la raccomandazione giusta!