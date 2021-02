Ad un anno esatto di distanza da quando ne era stata comunicata l'uscita, Simone Barotti annuncia finalmente che l'11 Giugno 2021 verrà rilasciato il suo nuovo brano dal titolo "Amami da ora" pubblicando anche un anticipo chiaro dell'inciso del pezzo sui social. Una lunghissima attesa causata dalle problematiche che la situazione sanitaria mondiale ha provocato al mondo della musica e dell'arte in generale.

Simone si avventura in un mondo musicale ancora diverso mostrando nuovamente le sue indubbie capacità camaleontiche in ambito musicale che risultano sempre credibili e convincenti. Stavolta il mood è ispirato chiaramente alle grandi produzioni reaggetton internazionali. "Amami da ora" è un'esplosione di vita ma anche di quell'aria intensa a cui l'artista romano ci ha abituati tramite i testi della sua produzione.

Simone riesce ad essere sempre centrato nonostante continui a sperimentare nuovi universi sonori e questo nuovo capitolo si preannuncia essere un tassello che darà fondamenta alla indubbia nuova crescita artistica che lo sta contraddistinguendo. Andate a dare un ascolto sulla sua pagina ufficiale Instagram @simone.barotti.official.

Era stato annunciato anche il video del nuovo brano in cui la protagonista dovrebbe essere Elisabetta Ponte che già aveva partecipato come attrice al corto del brano del 2019 di Barotti "Quando spegni la luce". La Si.Fi.Record produce per Studiovale .