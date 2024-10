Abbiamo il piacere di avere con noi la bellissima Ilaria, conosciuta da varie generazioni come modella e presentatrice, che quest’anno ha scelto di partecipare al nostro format esprimendo tutta la sua autenticità in una fantastica sfilata degna di Red Carpet. Ma conosciamo meglio la bellissima Ilaria.



Benvenuta! Potresti descrivere brevemente di cosa ti occupi e cosa ti distingue rispetto agli altri nel settore?

Grazie per l'accoglienza! Lavoro come modella e presentatrice, con un forte legame con il mondo della moda e dell'arte. Ho avuto l'onore di sfilare per eventi di grande prestigio come la Milano Fashion Week e di collaborare con brand rinomati come Musani Couture-Milano, Missoni, Furstenberg e molti altri. La mia esperienza include anche lavori di indossatrice e modella per servizi fotografici e video, oltre a collaborazioni artistiche di rilievo con personalità come il regista Silvio Peluffo.Quello che mi distingue nel settore è la mia versatilità e la capacità di combinare moda, arte e cultura. Ho ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui una Medaglia d'oro dal Governo polacco, e sono stata nominata Ambasciatrice per diverse accademie culturali. La mia presenza in eventi internazionali, come la Mostra del Cinema di Venezia, e il mio impegno come ambasciatrice della cultura italiana nel mondo, riflettono il mio desiderio di utilizzare la mia carriera non solo per esprimere bellezza, ma anche per promuovere valori culturali profondi.

Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?

Al momento, il mio focus principale è approfondire le esperienze che ho già vissuto nel mio percorso professionale. Ogni progetto a cui ho lavorato mi ha offerto insegnamenti preziosi e, per me, è fondamentale consolidare ciò che ho costruito fino ad ora. Sono molto interessata a continuare su questa strada, esplorando ogni sfumatura delle opportunità già intraprese. Tuttavia, resto aperta a nuove opportunità che possano arricchire ulteriormente il mio percorso. Il mio obiettivo è vivere il presente con consapevolezza, mantenendo una mente aperta verso ciò che potrebbe arrivare, senza perdere di vista ciò che già mi definisce.

Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?

Partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia è per me un'opportunità straordinaria per immergermi in un ambiente culturale di alto livello e per contribuire a eventi che esaltano la creatività e il talento internazionale. La mia motivazione principale è quella di espandere il mio network professionale e, allo stesso tempo, arricchire la mia esperienza personale nel settore dell'arte e della moda. Questo evento mi offre la possibilità di entrare in contatto con professionisti di rilievo e di esplorare nuovi stimoli creativi. Mi aspetto di trarre ispirazione dalle opere presentate e di contribuire con il mio lavoro al racconto di esperienze significative. Spero inoltre che la mia partecipazione possa aprire la strada a nuove opportunità, sia a livello professionale che personale.

In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con il cinema. Quali film, registi o attori ti hanno influenzato maggiormente?

Il mio legame con il cinema nasce dall'amore per le storie vere e le biografie che raccontano vicende realmente accadute. Film come Schindler's List di Steven Spielberg o Joker di Todd Phillips mi hanno colpito profondamente per la loro capacità di trasmettere insegnamenti preziosi e per l'intensità delle trame. Apprezzo registi come Francis Ford Coppola e Alfred Hitchcock per la loro maestria nel creare atmosfere e raccontare storie complesse. Tra le attrici che mi ispirano maggiormente ci sono Angelina Jolie, per la sua capacità di interpretare ruoli profondi e significativi, e Sophia Loren, icona di classe e talento. Attraverso il cinema, trovo ispirazione nel comportamento e nelle scelte artistiche di queste grandi professioniste, che hanno saputo trasmettere messaggi potenti attraverso le loro interpretazioni.