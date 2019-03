CACCIA GROSSA PER UN SELFIE, dal 21 al 31 marzo 2019

Il CineTeatro L’Aura annuncia CACCIA GROSSA PER UN SELFIE, il nuovo giallo interattivo di Antonello Lotronto che sarà in scena dal 21 al 31 marzo.

“In un campo del Parco Ruaha in Tanzania, si incontrano personaggi molto diversi tra loro: una donna ossessionata dai social, che ha prenotato una battuta di caccia grossa con licenza di uccidere; il cacciatore che la scorta nella sua pericolosa avventura, uno spigoloso ranger che rischia quotidianamente la vita per difendere gli elefanti e detesta gli stranieri che non capiscono la sua terra; un fotografo sta preparando un libro su baobab ed elefanti.

Quando il safari non andrà per il verso giusto e verrà ucciso l’animale sbagliato, si scatenerà una guerra di tutti contro tutti perché nessuno è quello che sembra e tutti hanno un segreto da nascondere. E l’animale non sarà l’unica vittima di questa storia.”

Il pubblico in sala sarà chiamato a condurre le indagini e a risolvere il caso, trovandosi coinvolto in prima persona in uno spettacolo coinvolgente e appassionante.

Questo giallo teatrale interattivo è dedicato a due persone reali, incredibilmente coraggiose che hanno dedicato gran parte della loro vita alla lotta contro il bracconaggio e lo sviluppo delle comunità africane più povere: Roberto Misuriello e Wayne Lotter

Vi aspettiamo per scoprire insieme l’assassino!

Per saperne di più: www.teatrolaura.org/portfolio/caccia-grossa-per-un-selfie/

Avviso ai soci

Dal 21 al 31 marzo 2019, dal giovedì al sabato ore 21.00 domenica ore 18.00

CACCIA GROSSA PER UN SELFIE

CineTeatro L’Aura

Via Pietro Blaserna,37 (angolo con Vicolo di Pietra Papa,64)

Roma-zona Viale Marconi

Biglietto intero 13 €, ridotto 10 € + tessera annuale 2 €

Tel. 0683777148 oppure 3464703609

e-mail:nuovoteatrolaura@gmail.com - www.teatrolaura.org