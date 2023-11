Continua ad essere pieno di musica anche il mese di novembre '23 per la dj toscana Ross Roys, in decisa crescita nella scena techno e tech house. Sabato 4 novembre, dopo il party di Halloween '23, torna in console al Club De Lux di Massa (via Aurelia Sud 94), in un evento organizzato ancora da Bay Staff. Con lei sul palco anche Mirko Ricci, BDJ e alla voce Mr Adam.



C'è poi anche un'altra bella novità: Ross Roys parteciperà alla finale nazionale di TourMusicFest, in programma a San Marino, dal 27 novembre al 2 dicembre. Sul sito della manifestazione sono già presenti i principali eventi - festival.tourmusicfest.it. "Per me è una bella emozione partecipare ad un evento di questo livello", spiega Ross Roys. A raccontare la loro esperienza a TourMusicFest ci sono infatti artisti e professionisti come Peppe Vessicchio, il rapper Ensi o Kara Dioguardi, giudice ad American Idol e produttrice e autrice per Pink, Eminem e Anastacia oppure Paola Folli, vocal coach di artisti come Lazza e Irama.



//

Rosaria Giudice, al mixer Ross Roys, vive di ritmo. Ha iniziato a farlo in discoteca, come ballerina per mantenersi mentre studiava come medico veterinario. Ama gli animali e la natura alla follia, ma dopo la laurea l'amore per la musica è prevalso ed è diventata dj. Con il suo sound techno / tech house da tempo fa scatenare i club tra Toscana, Liguria e ovviamente pure a Ibiza.



Vive a Luni, un piccolo paese in Provincia della Spezia e ha iniziato a suonare in un piccolo locale a Bocca di Magra. Poi pian piano ha iniziato a spostarsi di club in club: Fusion Club a Marina di Massa (MS), Supersonic Club a Lucca (dove ha diviso la console con leggende come Francesco Zappalà, Roland Brant e Roberto Francesconi), Mambo Studio, Hush e Decibel ad Ibiza…



Tra le sue produzioni discografiche ci sono "Take" e Zwong", pubblicate da K-Noiz e "Waves" uscita su DVS Records. Il brano a fine novembre 2020 viene poi pubblicato in un nuovo remix curato da Luca Guerrieri. Ecco poi la sua label, Ross Roys Records, dove da tempo pubblica la sua musica.



Ross Roys Su Instagram Instagram.com/ross_roys

Ross Roys Su Spotify https://bit.ly/3DDj40m