ReWriters, testata giornalistica online del movimento culturale che ha l'obiettivo di riscrivere l'immaginario della contemporaneità per costruire nuovi paradigmi che possano orientare le prossime generazioni, ha pubblicato una bella intervista a Komatsu San, un personaggio che sta pian piano crescendo nello scenario della musica italiana web based & dintorni. L'intervista nel suo complesso è disponibile qui: bit.ly/KomatsuRW.

Il giovane artista bergamasco sa ormai di avere un proprio stile e lo cavalca direttamente. "Lo definirei semplicemente stile Komatsu San, la commistione di generi opposti è un po' il mio marchio di fabbrica ormai", racconta nell'intervista.

Il nuovo singolo "Takeshi Kitano" è in collaborazione con 4sai e sembra essere decisamente disperato. Oppure no? "Forse l'energia sta proprio nel non farsi salvare, specialmente da Ryu che esce dallo schermo e ci riempie di mazzate!", spiega spiazzando un po' tutti, come fa spesso, Komatsu San.

"Takeshi Kitano è un brano decisamente hyperpop ed energico creato in collaborazione con il rapper 4sai. E' una canzone intensa e piena di ritmo ed è già disponibile su Spotify.

Komatsu San feat. 4Sai "Takeshi Kitano"

https://open.spotify.com/track/3MKmGS8drIp2bT5bLsKNXH?si=58ef2a8cdea84afc

E' un momento di grande creatività musicale per Komatsu San. Il 2021 per l'artista era già iniziato a ritmo di musica, come sempre, con un brano in italiano divertente e scatenato come "La bulla di Bollate", per cui "Takeshi Kitano" è solo la ciliegina sulla torta...

La sua carriera è iniziata nell'ormai lontano 2012, quando Komatsu San ha iniziato a far ballare alcuni party a Bergamo, la sua città natale. Nel 2013 metteva mano per la prima volta su una digital audio workstation e rimaneva stregato dal mondo della produzione musicale. Da qui nasce un un periodo di sperimentazioni sui suoni, giorno e notte. Komatsu San si è subito sentito a proprio nel miscelare elementi di diversi generi di musica elettronica.