di Vincenzo Petrosino - Oncologo Chirurgo - Salerno. Il 4 Novembre 2020 si è riunito presso la Asl Salerno in seduta congiunta e videoconferenza il Comitato Aziendale di Medicina Generale e il Comitato Aziendale di Pediatria di Libera Scelta .

Da qui le linee guida e di indirizzo per la Pandemia da Covid-19.

In caso di pazienti con sintomatologia Covid o con anamnesi di contatto, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute, il MMG/PLS richiede all'ASL/USCA, tramite compilazione modello ASL e secondo le procedure gia in uso, l'effettuazione del tampone nasofaringeo per SARS-COV-2.

L'esito del tampone sarà disponibile per il Medico di Assistenza Primaria / Pediatra di Libera Scelta in tempi brevi, attraverso la piattaforma E-Covid SINFONIA e con l'invio del referto su un'apposita Mobile App.

Tale sistema rappresenta un utile strumento digitale a supporto dell'interazione della medicina territoriale con il cittadino/paziente e consente un tracciamento uniforme e veloce con la possibilità per lo stesso paziente di accedere, tramite link, alle notizie che lo riguardano.

L'infezione da Covid-19 richiede dei tempi lunghi per la guarigione e nella maggior parte dei casi non risulta necessario il ricovero presso un reparto ospedaliero.

Allo stesso tempo lo scenario epidemiologico attuale vede un rapido incremento dei casi di infezione da Covid con una altrettanto rapida occupazione dei posti letto nei reparti dedicati.

Risulta pertanto indispensabile che il paziente asintomatico a paucisintomatico, per il quale non è necessario il ricovero, venga seguito presso il proprio domicilio dal Medico di Assistenza Primaria/Pediatra di Libera Scelta, utilizzando la modalità del monitoraggio telefonico già in uso, e dalle Unita Speciali di Continuità Assistenziale — USCA — attivate nei diversi distretti dell'ASL Salerno che assicureranno iI follow-up anche visitando il paziente ogni qualvolta necessario; le stesse garantiscono un continuo interscambio operativo con ii MAP/PLS.

A tal fine si rende opportuno potenziare le sedi USCA con la disponibilità di un operatore sanitario dedicato che gestisce il flusso delle informazioni e la dotazione di un numero telefonico e di una mail dedicata alle relazioni con il MMG e il PLS.

Classificazione clinica dei casi di eta adulta accertati (dal protocollo Gruppo di Lavoro dell'ASL Salerno)

1. Forma lieve: sintomatologia lieve, saturazione > 95%; Temperatura: < 37.5°. La forma lieve può essere ulteriormente classificata in: CASO asintomatico: assenza di sintomi generali e respiratori: candidato all'isolamento senza terapia CASO paucisintomatico: presenza di blandi sintomi generali o respiratori: candidate all'isolamento senza terapia

2. Forma moderata: febbre (T: a 37.5<38), SatHbO2 fra 92 e 95; °P/F (ovvero, Pa02/ Fi02) a 300 mmHg: valutare terapia domiciliare o ospedatizzazione in base al profilo di rischio.

3. Forma severa: Presenta uno qualsiasi dei seguenti criteri: a. Tachipnea: RR a 30 atti/min. b. SatHbO2 < 92% in aria ambiente. c. P/F < 300 mmHg. d. Alla radiografia toracica segni di marcata progressione (>50%) in 24-48 ore.

4. Forma molto severa: presenta uno qualsiasi dei seguenti criteri: a. Comparsa di insufficienza respiratoria, che necessita di ventilazione meccanica. b. Comparsa di shock c. Insufficienza di altri organi necessitanti di ricovero in Unità di Terapia Intensive. Gestione del Paziente in età adulta Qualora il paziente positivo presenti una forma lieve, il MAP seguira Il paziente monitorandone le condizioni per via telefonica e allertando, in caso di aggravamento/complicanze, ('USCA. AnalogA valutazione verra effettuata per i pazienti asintomatici/paucisintomatici, dimessi dai reparti Covid, ma ancora positivi al tampone, per il necessario periodo di convalescenza/clearance del virus e negativizzazione del tampone.

Nel caso in cui iI paziente paucisintomatico presenta fattori di rischio legati all'eta e al numero e tipo di comorbilita (eta > 70 anni, miocardiopatia, BPCO, insufficienza renate, diabete, ipertensione, obesità, cancro, lotus) il MMG/PLS segnala il paziente all'USCA che provvedera al follow-up domiciliare.

Analogo percorso viene attivato in presenza della forma moderata (USCA). Vanno invece inviati al Pronto Soccorso, per ii tramite del 118, le forme severe e motto severe per il successivo ricovero ospedaliero. ASL Azienda Sanitaria Locale Salerno II ruolo del MMG del PIS e dell'USCA nell'assistenza territoria le del paziente COVID

Classificazione clinica dei casi di eta pediatrica accertati (dal documento della Societa Italiana di Infettivologia Pediatrica del 29/03/2020)

Caso asintomatico: infezione identificata in corso di screening o indagini sui contatti, in assenza di sintomatologia.

Caso lieve: febbre e/o astenia e/o sintomi alte vie respiratorie ed assenza di alterazioni radiografiche/ecografiche

Caso moderato: febbre e/o astenia e/o sintomi alte vie respiratorie (tosse, lieve distress) e/o difficoltà dell'alimentazione e/o polmonite .

Caso grave: febbre e/o tosse + almeno uno dei: seguenti sintomi: a. Tachipnea valutata in apiressia e assenza di pianto b. Sp02 <92% in aria ambiente c. Grave distress respiratorio (gemiti, alitamento pinne nasali, rientramenti sternali, clavicolari e intercostali), cianosi, episodi di apnea d.

Segni sistemici di gravita: sopore, letargia, convulsioni, disidratazione Gestione del Paziente in eta pediatrica L'infezione da SARS-CoV-2 nei bambini, nella maggior parte dei casi, decorre in modo asintomatico o paucisintomatico, necessitando, pertanto, solo di terapia di supporto. Pertanto iI paziente in eta pediatrica asintomatico o paucisintomatico/caso lieve sera monitorato dal PLS o dall'USCA in stretto collegamento, mentre i casi piu complessi saranno trasferiti ai reparti ospedalieri dedicati.