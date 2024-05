Euroristorazione si distingue per l'affidabilità e la qualità dei servizi offerti, venendo riconosciuta come migliore impresa del settore grazie all'attenzione posta verso l'innovazione e la sostenibilità.



Euroristorazione vince il Premio Industria Felix 2023

Specializzata in servizi di ristorazione collettiva, Euroristorazione ha vinto il Premio Industria Felix 2023, affermandosi come migliore impresa del settore grazie all’eccellente performance sul piano gestionale, all’affidabilità finanziaria e alle azioni di sostenibilità realizzate nel 2021. Per la società il riconoscimento è una “testimonianza del duro lavoro e della dedizione che la nostra squadra ha messo in campo in un periodo difficile come quello che abbiamo vissuto a causa della pandemia”. L’azienda si è inoltre distinta nel campo della ristorazione scolastica, dimostrando un particolare impegno nell’educare i più piccoli alle buone abitudini alimentari mediante diverse iniziative di sensibilizzazione pensate ad hoc.



La ricetta di Euroristorazione per il successo

Fondata a Vicenza nel 1996, Euroristorazione si è affermata nel settore della ristorazione collettiva grazie alla sua professionalità e all'elevata qualità dei prodotti e dei servizi offerti. Con oltre 25 anni di esperienza e forte del costante riconoscimento dei clienti, l'azienda ha deciso di espandersi verso altri mercati, creando nuovi centri cottura e consolidando la propria presenza sul territorio italiano. Con sedi produttive distribuite in varie zone del Paese, Euroristorazione garantisce un servizio capillare, sia nelle aree urbane che in quelle più remote, assicurando un'ampia rete di assistenza e pronto intervento. Il suo successo si deve anche alle scelte strategiche orientate all'innovazione, alla tecnologia e alla continua ricerca e controllo della qualità delle materie prime. Il vero motore del successo è però rappresentato dal fattore umano, considerato il patrimonio più importante dell'azienda, nonché pilastro dell’organizzazione.