“Quello che non ho” è il nuovo singolo della storica rock band italiana dei Movida. Il brano è disponibile dal 22 aprile negli store digitali su etichetta Rocker ed arriva dopo il precedente singolo del 2020 “Meteore”. La band, a distanza di 7 anni dalla reunion del 2015 e dalle recenti ripubblicazioni dei precedenti lavori “Contro ogni tempo” e “Frammenti simili”, è tornata con una nuova formazione pronta a riprendere l’attività discografica e live. I Movida sono attualmente Mario Riso (Batteria), Giovanni Frigo (Chitarra), Gianluca Battaglion (Chitarra), Marco Priotti(voce) e Federico Morra (Basso).

«La vita è fatta di scelte e le scelte spesso ti portano davanti ad un bivio . Questo è lo scenario nel quale mi sono trovato più di una volta - afferma Mario Riso - ed è proprio quello il momento nel quale ho provato a ricreare la giusta concentrazione . La vita non è fatta per chi fa tutto giusto ma per chi sbaglia il meno possibile….Gli errori fanno crescere ma rallentano il percorso , ecco perché è nata “Quello che non ho”».

Il meraviglioso videoclip in animazione è stato realizzato dalla visual designer TheDollMaker (Chiara Chemi). “Quello che non ho” è stato registrato presso il Rocker Studio con mix e mastering di Alfredo Carlone.



Clicca qui per vedere il video.

CENNI BIOGRAFICI: I Movida sono un gruppo rock italiano nato a Milano nel 1994. Durante la loro carriera pubblicano due album: “Contro Ogni Tempo” nel 1995, uscito in contemporanea anche sul mercato estero con il titolo “Against It All” e “Frammenti Simili” nel 1998. Nel 2002 decidono di prendersi una pausa durata fino al 2011, anno in cui esce “Sono un Acrobata”, canzone scritta per il progetto Rezophonic. Nel 2015, a vent’anni dalla pubblicazione del primo album, i Movida tornano dal vivo e pubblicano “Movida 2015”, la ri-edizione di “Contro Ogni Tempo” che comprende anche tre nuovi brani: (Sono un Acrobata, Una Finestra sul Mondo, Il Ricamo della Farfalla). Nel 2018 Sky sceglie “Sono un Acrobata” come sigla ufficiale dellaMotoGP. Il 2019 è l’anno della ripartenza: i Movida tornano finalmente sul palco ed ed annunciano il nuovo singolo “Meteore” uscito ad inizio 2020 insieme ad un ritorno all’attività live bloccata dalla pandemia. Ad aprile 2022 esce il nuovo singolo “Quello che non ho”. La band è attualmente formata da Marco Priotti (voce), Gianluca Battaglion (chitarra), Giovanni Frigo(chitarra), Federico Morra (basso), Mario Riso (batteria).

Facebook: http://bit.ly/FBMovida

Instagram: http://bit.ly/IG_Movida

Spotify: http://bit.ly/SP_Movida

*_©Angelo Antonio Messina