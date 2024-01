Roshan Bhondekar e Sahra Ardah lanciano un'azienda innovativa per promuovere la comunicazione globale e le partnership strategiche

In una svolta entusiasmante, i noti imprenditori spagnoli Roshan Bhondekar e Sahra Ardah hanno presentato GlobalSphere, una società di consulenza PR internazionale che mira a creare una piattaforma globale per individui e marchi. La società, fondata nel gennaio 2024, incarna la visione dei fondatori per la comunicazione internazionale e le partnership strategiche con i media. L'annuncio ufficiale è stato dato il 1° gennaio 2024 attraverso i profili Twitter dei fondatori.

Roshan Bhondekar, acclamato come Fondatore e CEO di Transcontinental Times, una casa editrice di media elettronici internazionali, vanta una vasta esperienza imprenditoriale, nella scrittura e nella cinematografia, con riconoscimenti per cortometraggi e libri non fiction premiati. Sahra Ardah, anche conosciuta come Sara Canizal Sardon, è una stimata direttrice artistica e produttrice, riconosciuta a livello internazionale per i suoi metodi di insegnamento e le sue contribuzioni artistiche. Insieme, combinano un insieme unico di competenze, rendendo GlobalSphere la loro seconda iniziativa globale dopo Transcontinental Times.

https://x.com/roshan_b/status/1741792161274728558

La forza di GlobalSphere risiede nella sua vasta rete di oltre 100 partnership strategiche con rinomate aziende mediatiche, tra cui importanti editori di giornali digitali. Specializzata nella comunicazione digitale, la società adatta i propri servizi per amplificare le storie dei marchi attraverso narrazioni avvincenti, connessioni strategiche con i media e una posizione digitale ottimizzata.

"La nostra missione è guidare startup, aziende in crescita ed enti consolidati nel loro percorso digitale. Ci impegniamo a creare narrazioni che risuonino a livello globale, lasciando un segno che va dal Sud America al Sud-est asiatico e oltre. Ogni passo compiuto con GlobalSphere racconta una storia di successo", hanno affermato i fondatori.

Tra i punti salienti dei servizi di GlobalSphere figura un approccio completo che fornisce ai clienti approfondimenti sui mercati e le culture più diversi, garantendo una comunicazione efficace su scala internazionale. La società vanta un'influenza globale unita a competenze locali, partnership strategiche e soluzioni innovative.

Con sede a Madrid, in Spagna, GlobalSphere si posiziona come una delle reti di pubbliche relazioni internazionali più grandi e consolidate. La ricchezza culturale e la posizione strategica della città simboleggiano l'impegno della società nel colmare le differenze di prospettiva e facilitare la comunicazione efficace attraverso i confini.

In un'intervista esclusiva, i fondatori hanno sottolineato la forza derivante dalla loro individualità. Roshan Bhondekar ha espresso l'impegno della squadra nel portare il meglio del talento proveniente dai media internazionali e regionali, evidenziando l'impegno di GlobalSphere a favore dell'eccellenza e del successo dei clienti nel campo della consulenza PR internazionale.

"Scegli GlobalSphere come partner che comprende le complessità della comunicazione pubblica internazionale, apprezza il potere delle partnership strategiche con i media ed è dedicato ad aiutare i clienti a prosperare in un mondo globalmente interconnesso", concludono i fondatori. La passione per l'eccellenza posiziona la società come un leader affidabile nel panorama dinamico della consulenza PR internazionale.