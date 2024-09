La prima giornata della Champions League 2024-2025 ha visto le squadre italiane protagoniste di prestazioni altalenanti. Questo un breve riepilogo delle loro prestazioni:

Juventus: Vittoria Convincente

La Juventus ha iniziato la sua campagna europea con una vittoria convincente contro il PSV Eindhoven, imponendosi per 3-1. La squadra di Thiago Motta ha mostrato un gioco dinamico e aggressivo, con Kenan Yildiz che è diventato il nuovo giovane ad aver segnato il gol più rapido nella storia della Juventus in Champions League. Gli altri marcatori per i bianconeri sono stati Weston McKennie e Nico Gonzalez, che hanno consolidato il risultato già nel primo tempo.

Inter: Pareggio di Prestigio

L'Inter ha ottenuto un prezioso pareggio per 0-0 in casa del Manchester City. Questo risultato è significativo, considerando la forza dell'avversario e il fatto che l'Inter prima d'ora non era mai riuscita a pareggiare in casa di una squadra inglese in Champions League. La difesa solida e l'organizzazione tattica hanno permesso ai nerazzurri di uscire indenni dall'Etihad Stadium... pure con i complimenti di Guardiola.

Atalanta: Punto Prezioso

Anche l'Atalanta ha iniziato la sua avventura in Champions con un pareggio, bloccando l'Arsenal sullo 0-0. La squadra di Gian Piero Gasperini ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, mantenendo la porta inviolata contro un avversario di grande qualità, pur dovendosi rammaricare per il rigore fattosi parare da Retegui nei primi minuti dela ripresa. Questo risultato dà comunque fiducia per le prossime sfide del girone.

Bologna: Esordio Positivo

Il Bologna, che ritornava in Champions dopo 60 anni, ha ottenuto un incoraggiante pareggio per 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk. La squadra emiliana ha mostrato carattere e determinazione, riuscendo a contenere gli attacchi degli ucraini e portando a casa un punto prezioso, anche grazie a Skorupsky che nel primo tempo ha parato un rigore.

Milan: Sconfitta Amara

L'unica nota dolente per le squadre italiane è stata la sconfitta del Milan, battuto 3-1 dal Liverpool. Nonostante il gol iniziale di Christian Pulisic, i rossoneri non sono riusciti a mantenere il vantaggio e hanno subito la rimonta degli inglesi. Questa sconfitta rappresenta un duro colpo per le ambizioni del Milan, che dovrà ora cercare di recuperare nelle prossime partite del girone... Fonseca permettendo.



Dopo la prima giornata, in classifica, le squadre italiane si trovano nelle seguenti posizioni: Juventus 7ª con 3 punti, Bologna 18° con 1 punto, Inter 19ª con 1 punto, Atalanta 20ª con 1 punto, Milan 30° con 0 punti.