Il singolo Babylon Rosso Fuego, già disponibile su tutte le piattaforme digitali dallo scorso 1 ottobre, è il nuovo singolo del rapper e scrittore Desperado Rain. Dopo diversi anni di assenza dalla scena, l'artista italo-marocchino torna con un nuovo brano dal concept fresco e ricco di tematiche che anticipa il suo nuovo album "Le Avventure di Victor Sugo", previsto in uscita questo autunno.



Il singolo Babylon Rosso Fuego, accompagnato su Youtube dal suggestivo videoclip ufficiale del brano diretto da Andrea Cleopatria, è una riflessione notturna che racconta e svela luci ed ombre della vita dell'artista, i desideri, gli affetti, le paure e gli ostacoli affrontati.

Un'altra prova superata in cui l'autore riesce a cimentarsi su una produzione fresca, portandosi dietro il suo background, le sue influenze e riuscendo a trasportare immediatamente l'ascoltatore nel suo mondo dal ricco e coinvolgente immaginario.





CREDITS

Testo: Idriss Hannour alias Desperado Rain

Produzione: Memo B

Registrato presso: Marco Markio Mantuano

Mix & Master: Marco Markio Mantuano

Regia: Andrea Cleopatria



BIO - DESPERADO RAIN

Desperado Rain, all'anagrafe Idriss Hannour, è un rapper, cantautore e scrittore italo-marocchino.

Inizia il suo percorso musicale da solista nel 2009 in Marocco pubblicando i suoi primi mixtape ed EP autoprodotti.

Dopo un lungo viaggio oltreoceano, si stabilisce infine a Milano dove fonda insieme al producer, rapper e imprenditore Dimitri Paziest Piccolillo la label Atelier 71, una realtà e movimento culturale legato al mondo della Black Music che si spende in diversi progetti ed iniziative in tutta Italia a sostegno del genere. Questa realtà vanta nel roster i nomi di Arya, Desperado Rain, Ezechiele, Jaybee Vibes, Paziest, Tamashi Pigiama. Dalla musica, al merchandising, agli eventi, Atelier 71 si muove nel tessuto culturale della nostra penisola a 360°. Creata da artisti, con artisti e per artisti, la label è anche organizzatrice fra gli altri dell’evento dedicato al beatmaking Milano Loop Sessions, che conferma l’amore per la Black Music in tutte le sue sfaccettature.