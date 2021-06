Troppe deroghe alla vecchia ideologia e allo statuto, a soli 7 anni dal fatidico boom del 2013, tanto che i molti che credevano e che hanno

contribuito a far crescere il Movimento 5 Stelle, oggi si ritrovano per le mani un’altra cosa.

Esistono anche gravi difficoltà di comprensione tra vecchi e nuovi attivisti del Movimento. Quelli senza una storia spingono per un nuovo "partito", visto anche come occasione da sfruttare per far carriera.

Dopo l'ultima telefonata tra Giuseppe Conte e il garante del M5s, Beppe Grillo, in base a quanto trapela da fonti parlamentari grilline, "adesso ci sarebbero spiragli" sulla trattativa per una possibile ricomposizione della frattura nata tra i due.

Con la riapertura dei canali di dialogo tra Conte e Grillo, il garante avrebbe rinunciato ad alcuni punti contesi con Conte, come quelli relativi alla comunicazione e alle nomine che rimarrebbero in mano al nuovo capo politico. Grillo, comunque, manterrebbe il ruolo di garante come richiesto anche da diversi parlamentari nelle ultime ore.

Vedere i 5 Stelle insieme al Pd per molti è un assurdo, una vergogna, un TRADIMENTO.

Grillo, marzo 2017: “Una delle regole fondanti è quella dei due mandati elettivi a qualunque livello… Questa regola non si cambia, né esisteranno mai deroghe ad essa”… Gianroberto Casaleggio: “Ogni volta che deroghi a una regola, praticamente la cancelli”…

Caro "Movimento FU 5 Stelle" e cari amici di un tempo passato, ma dove state andando e specialmente dove pensate di andare?

Quella poltrona che tanto negli anni precedenti al 2012 avete "schifato", combattuto e contestato ora è diventata così tanto comoda?

Ma davvero trascorrere anche i migliori anni della propria vita seduti a Roma è cosa tanto inebriante? Un nuovo Lsd?

Avete dimenticato le tante segnalazioni fatte ai comuni, quante volte sotto i gazebo, l’unico che avevamo, abbiamo parlato di onestà, di democrazia, di diretta streaming?

Vi ricordate Salvo Mandarà, nostro comune amico, icona del famoso tour? E Gianroberto, se fosse oggi tra voi… siete sicuri che vi direbbe "Bravi ragazzi?" La bicicletta vi è piaciuta, lo disse a Roma, forse alla prima riunione... ma oggi pedalate male e con rapporti sbagliati.

“Ogni volta che deroghi a una regola praticamente la cancelli…” e aggiungo anche che cambi l’essenza stessa di ciò in cui hai creduto fino ad oggi.

Non mi sembrava che i Fo, padre e figlio, fossero troppo entusiasti dei vari cambiamenti del Movimento già nel 2015.

Ricordate Movimento X? Quella esperienza doveva servire a mantenere uniti i fuoriusciti, gli espulsi e altri per ritornare in futuro nuovamente insieme.

Quello, oggi, rappresenta quasi certamente quello che una volta era il vero Movimento 5 Stelle.

Non raccontate a me che i tempi sono cambiati, che siete al governo, che tutto si evolve, ecc., perché dovrei dirvi con chi siete adesso, cosa eravate e a chi avete permesso di sedere su tante, troppe, poltrone.

Ricorderò sempre quelli che partirono dalla stazione di Napoli centrale per essere i "nostri" terminali di rete... come eravate diversi allora...

Quell'immagine la conservo. Ne farò una foto ricordo e ve la spedirò con affetto.

La catastrofe del Movimento 5 Stelle è sotto gli occhi di tutti. Forse in un primo momento anche gli stessi giornalisti, non conoscendo cosa e come era nato e vissuto il movimento fino al 2013, credono di poter dare spiegazioni al riguardo.

Il Movimento in realtà non era nato quale partito, la sua forza era proprio questa.

Purtroppo alcuni ex attivisti, miracolati del 2013, sostenuti dalla forza di attivisti veri giunsero a Roma con la classica e già descritta valigia di cartone. Pura follia credere che gente proveniente dalla strada, spesso senza esperienza di vita e di lavoro, potesse cambiare l’Italia. La verità è un’altra… dietro questi miracolati esistevano menti pensanti che su ogni territorio, in ogni meet up, gazebo su gazebo avevano dato forza, linfa e idea al Movimento.

Purtroppo, e sia molto chiaro, tanti dei migliori in un modo e nell’altro sono stati ad arte e sistematicamente fatti fuori in ogni territorio al fine di favorire i primi eletti nel restare in sella.

Costoro, lasciati senza guida, hanno mostrato tutta la loro incapacità nel prendere decisioni e nel partorire buone idee. Si sono così "accartocciati" su temi carissimi agli attivisti. Hanno dovuto per forza attingere alla manovalanza di consulenti che spesso erano solo caporali amici. Consulenti e/o segretari particolari anch'essi ex nulla che, ovviamente, hanno partorito il nulla nel nulla.

La catastrofe definitiva si è poi realizzata a seguito del secondo boom elettorale, quando masse di persone hanno votato per il reddito di cittadinanza e con l’illusione di cambiare l’Italia. Sono state aperte le porte ad "eccellenze" che avrebbero fatto tremare i polsi ma che, alla fine del gioco, appena elette, poco dopo sono fuggite via.

Una catastrofe che è culminata nelle scelte scellerate dei sì a Tav, Tap, Ilva, aeroporti… Se la lotta all’ambiente era salvare l’orsa, la tartaruga e raccogliere le bottigliette in mare… allora avete fallito... in pieno.

La mano destra che non conosce più cosa fa la mano sinistra. Beppe Grillo che scrive di ambiente e della sua salvaguardia, mentre i 5 Stelle campani lottano per una piccola fonderia che inquinerebbe e desiderano un aeroporto con consumo di 60 ettari di terreno agricolo, con il consigliere regionale Cammarano che parla di "aerei elettrici"… insomma, lo sbando totale.

Ma questo Movimento 5 Stelle è in grado di comprendere cosa sia green e dove debba andare il mondo nei prossimi mesi? Sa leggere, comprendere la scienza o sa solo parlare di foglie, carbonio e glucosio... a vanvera, in stile cioffesco?

Il treno è giunto al capolinea e comunque vada è stato un viaggio buono per alcuni degli occupanti delle carrozze, per gli altri una catastrofe, con le carrozze che sono deragliate dai binari.

Questa crisi di Governo? Ancora una volta l’attaccamento alle poltrone sembra il motore di tutto.

Fa sorridere voler fare una lista M5s a Salerno... magari per allearsi con Pd? Nella patria del Governatore De Luca & figli?

Ma cari amici, ai quali tiro le orecchie, parlamentari ed ex attivisti e attivisti... ma davvero credete che gli Italiani abbiano l'aqnello al naso?

Come diceva Totò :'cca nisciuno è fesso!





