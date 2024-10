Il brano della pianista e cantautrice sugli stores digitali e dal 5 ottobre nelle radio

“Tu” è il nuovo singolo della giovane e talentuosa pianista Federica Di Giovanni, per Underbridge Records e dal 5 ottobre sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale.

L’artista, cresciuta con una formazione classica e un’anima contemporanea, ha composto una canzone intensa e carica di emozione, in cui il pianoforte, la voce e gli archi si fondono in un’atmosfera intima e malinconica. “Tu” evoca sentimenti profondi legati al ricordo e alla nostalgia, con una rara delicatezza e profondità. Il testo toccante si intreccia perfettamente con l'arrangiamento musicale, offrendo un'esperienza emotiva autentica e coinvolgente. La purezza della produzione e la sincerità del tema trattato rendono questa canzone capace di connettersi con l’ascoltatore a un livello intimo e profondo, offrendo conforto attraverso la musica.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/5ZNL6TL1x2JZvbL6MLp1bq?si=L9aNFfmBSu6EER5EKwJcbA

Storia dell’artista

Nasce a Milano nel 1998. Inizia a studiare pianoforte e canto all’età di 10 anni, laureandosi con il massimo dei voti in pianoforte nel 2021 e in musica vocale da camera nel 2023 presso il Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara. Ha conseguito, inoltre, il master di perfezionamento di pianoforte presso l’Accademia di musica di Pinerolo (TO), sotto la guida dei maestri Alexander Romanovsky e Roberto Plano. È membro dell’Accademia Giuma di Chieti, guidata dal maestro Giuliano Mazzoccante. Nel corso degli anni è risultata vincitrice di diversi concorsi nazionali e internazionali sia di canto che di pianoforte. Ha tenuto recital solistici in molte città italiane con un repertorio sia classico che moderno. Nel 2022 ha pubblicato sulle maggiori piattaforme di streaming musicali la canzone “Tamigi” e nel 2024 la canzone “Tu”.

Attualmente è impegnata in concerti di pianoforte solo e in esibizioni come cantante. Sta, inoltre, collaborando con il maestro Maurizio Fabrizio nella realizzazione di diversi inediti e si sta dedicando alla realizzazione di canzoni come cantautrice.

