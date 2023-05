Il poliuretano è il prodotto per eccellenza per sedute, guanciali e materassi, ma poltrone, divani e letti, quando li utilizziamo, sono ricoperti dai diversi tessuti e non riusciamo mai ad avere un “contatto diretto” con questo materiale, nonostante l’imbottitura giochi un ruolo fondamentale nella valutazione della qualità finale di tutti questi prodotti.

Esistano tantissime tipologie di poliuretano espanso flessibile: le aziende che lo producono hanno a catalogo in madia più di 100 prodotti con caratteristiche diverse, ma pochi ne sono a conoscenza. Ci sono densità e portanze diverse che possono essere opportunamente utilizzate per le sedute, gli schienali o per confezionare il materasso più o meno morbido, ed è importante che designer e progettisti ne siano consapevoli.

Poliuretano-è il progetto, promosso dalle principali aziende produttrici di poliuretano espanso flessibile italiane, orientato a migliorare la conoscenza di questo materiale. Quest’anno, al Superstudio di via Tortona, viene presentato Inside Matter un percorso sensoriale divulgativo dedicato al comfort ed alla qualità del relax. Isole che mettono in sequenza le differenti qualità prestazionali del poliuretano espanso flessibile per far comprendere le molteplici dimensioni del concetto di imbottito e del bedding. La comodità è un concetto relativo e ogni visitatore avrà la possibilità di sperimentare i diversi livelli di comfort per identificare quello che gli è più congeniale.

Il concept di questa installazione nasce dall’idea di creare una serie di 4 isole, sulle quali potersi rendere conto delle diverse sensazioni di comodità legate all’impiego di varie tipologie di poliuretani espansi flessibili, e di un’isola centrale, priva di schienale, nella quale è addirittura possibile sdraiarsi. Le superfici sono sagomate creando varie textures che, combinate con diversi colori, valorizzano ulteriormente le potenzialità offerte da questi materiali.

“La qualità del poliuretano italiano è riconosciuta a livello europeo – sottolinea Marco Pelucchi, Presidente di Aipef (Aziende Italiane Poliuretano Espanso Flessibile) - possiamo tranquillamente parlare di “made in italy” che affonda le sue radici non solo nella capacità tecnologica della produzione delle nostre aziende, ma soprattutto nella capacità di generare prodotti innovativi”.

“Inside Matter è un percorso sensoriale costruito da poliuretano assemblato nella sua forma naturale, senza alcuna copertura, per permettere al visitatore un contatto diretto con la materia - sostiene l’architetto Riccardo Giovanetti responsabile del progetto - 5 isole in perfetto stile curvy, che ciclicamente torna nella moda e nel design, come contraltare al minimalismo. Strutture dalle forme armoniche e fluide ispirate alla natura, rigorosamente senza spigoli, ognuna costruita con poliuretano con livelli di sofficità e avvolgimento differente.

Le superfici sono sagomate creando textures diverse, combinate con diversi colori. Ogni strato colorato corrisponde ad una portanza e densità diversa del materiale per dare la possibilità ad ognuno di testare i miglior concetto di relax e di comodità che per un materasso, così come per un divano, sono comunque sempre soggettivi”.



Poliuretano è

Poliuretano-è, progetto di comunicazione nato fa per volontà di alcune tra le più importanti aziende italiane produttrici di poliuretano espanso flessibile (Cires, Nir, Olmo, Orsa foam, Pelma, Sip) ha come obiettivo quello di promuovere le potenzialità di questo materiale.

Partners: Covestro, Evonik, BorsodChem Wanhua, Dow, Hutsmann, Repi, Shell