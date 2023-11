Durante un'epidemia, con "effetto harvesting" si prende in esame una tendenza rilevata dagli studi epidemiologici che indica come molte delle persone a rischio di una malattia o evento prognostico negativo, muoiano anticipatamente a causa dell'epidemia stessa.

In altre parole, l'effetto harvesting viene riferito al fatto che le persone più fragili o vulnerabili, che potrebbero morire nel breve termine per altre cause, vengono in realtà colpite dall'epidemia prima che ciò accada.

Questo può influenzare significativamente le statistiche su un'epidemia, poiché alcune persone potrebbero aver perso la vita prematuramente a causa di altre malattie, pur essendo comunque annoverate tra le vittime dell'epidemia.