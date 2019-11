Nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne l'Arcigay in collaborazione con La Cicloide e Artsmedia ha ideato uno spot contro la violenza sule donne.

La violenza non guarda in faccia nessuno come l'odio di cui si nutre.

Questo spot è contro ogni forma di violenza nei confronti non solo delle donne ma anche delle lesbiche, con disabilità, bisex e nei confronti delle persone trans.