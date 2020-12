Da un paio di mesi è stato aperto un Energy Point nel Comune di Montopoli in Val d'Arno - località San Romano (PI), al servizio non solo degli Utenti del comune stesso e delle aree limitrofe, ma anche per tutti gli Utenti della regione Toscana. Si tratta della società New Energy Gas e Luce con sede legale a Roma, cresciuta in un mercato complesso e con molti concorrenti, ma appassionati e dediti al loro lavoro. Non commercializzano solo Energia elettrica e Gas, portano nelle abitazioni e negli uffici la loro efficienza.

La nuova sfida, è la Toscana! Una regione che hanno nel cuore, dove intendono offrire tutta la loro professionalità, competenza e servizi. Si differenziano in quanto per loro il Cliente, non è un semplice Utente, operano nella massima trasparenza e lealtà, valutando la fattibilità delle loro richieste dimostrando il loro valore attraverso il lavoro svolto.