Dal 2019 il Var debutterà in Champions già nella fase degli spareggi

Adesso il Var diverrà parte integrante anche della Champions League a partire dalla stagione 2019/20, a cominciare dalla fase di spareggio della competizione, quella che inizia ad agosto 2019.

La Uefa, oltre a questa comunicazione, ha reso noto che il Var verrà utilizzato anche nella Supercoppa Uefa che si disputerà nel 2019, oltre a prevederne l'utilizzo nei prossimi europei del 2020, nella fase a gironi dell' Europa League a partire dalla stagione 2020/21 e nelle finali della Nations League del 2021.

Così il presidente dell'Uefa Aleksander Čeferin ha commentato la decisione: «Siamo sicuri che introducendo il Video Assistant Referee ad agosto 2019 avremo tempo a sufficienza per realizzare un sistema affidabile e saremo in grado di preparare i direttori di gara garantendo un utilizzo efficiente e di successo del Var anche in Champions League, la competizione per club più importante al mondo.»