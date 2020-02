Metà delle gare della 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie A si giocheranno a porte chiuse. Questo l'elenco delle partite:

UDINESE – FIORENTINA, sabato alle ore 18 MILAN – GENOA, domenica alle 12:30 PARMA – SPAL, domenica alle 15 SASSUOLO – BRESCIA, domenica alle 15 JUVENTUS – INTER, domenica alle 20:45

Come spiegato in una nota dalla Lega, il provvedimento è conseguente al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".



Il ritorno del derby d'Italia tra Inter e Juventus, la partita più attesa della 26.esima giornata, si giocherà così a porte chiuse. All'andata, la Juventus aveva vinto in trasferta, con Higuain che all'80' aveva risolto la sfida a favore dei bianconeri dopo che il primo tempo era terminato in parità, 1-1, con le reti di Dybala e Martinez.

La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 14 sfide di Serie A contro l'Inter, 1-2 nel settembre 2016, portando a casa 5 pareggi e 8 successi.

Con una rete, Ronaldo stabilirebbe in Serie A il record per presenze consecutive con almeno un gol all'attivo (attualmente è a quota 11). Nonostante in carriera CR7 abbia segnato centinaia di reti, finora il portoghese non aveva mai trovato la rete per 12 gare di fila in un torneo.

Romelu Lukaku, invece, nell'ultima trasferta contro la Lazio non ha segnato: da quando veste la maglia dell'Inter non è mai rimasto a secco per 2 gare consecutive fuori casa. Infatti, il centravanti belga è il miglior marcatore in gare disputate fuori casa nei più importanti campionati europei con 12 gol.

La sfida riguarderà anche gli allenatori, con Conte sugli allori, nonostante la sua Inter sia stata eliminata dalla Champions League ed in campionato sia terza a 6 punti dalla Juventus, mentre Sarri sarebbe a rischio esonero nonostante la Juventus sia ancora in piena corsa in tre diverse competizioni. Ma così va il calcio.