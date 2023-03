Un disco registrato interamente su nastro per dare un forte segnale alla musica

Dopo l’uscita del primo singolo “I was born here” e l’anteprima nazionale sul portale del MEI del rispettivo videoclip girato in Italia con la produzione americana “OR Video Production”, è arrivato l’atteso momento della pubblicazione dell’album “Play the Joker” dell’artista e polistrumentista Marco Bartoccioni.

La realizzazione dell’album è stata per Marco un percorso davvero importante, è un album che tende ad andare completamente controcorrente rispetto al periodo storico nel quale viviamo. “Play the Joker” è stato prodotto da Paolo De Stefani, registrato e masterizzato interamente su Nastro (Massimiliano Rosati at RNB Recording), per dare un segnale forte alla musica e al mondo discografico attuale: un segnale di qualità che va a contrapporsi alle produzioni “usa e getta” del momento. Un altissimo esempio di produzione in cui ogni sfumatura è stata curata e raffinata per donare all’ascoltatore una esperienza sensoriale totalmente coinvolgente. Un ritorno alle origini in cui fare musica veniva considerato come una delle massime espressioni artistiche e non soltanto un mero prodotto commerciale.

I suoni completamente americani con le Lap Steel, Dobro, i fuzz e le saturazioni analogiche , danno un carattere ed un sound unico che sembra provenire da oltreoceano. L’esecuzione di Marco Bartoccioni nei suoi live evidenzia ulteriormente la particolarità del progetto, dato che l’artista propone di suonare la propria Lap Steel in piedi, da main artist, sconfinando in una tecnica musicale del tutto personale e originale che rende l’esecuzione di “Play the Joker” davvero unica e inimitabile.

Voci: Marco Bartoccioni

Lap Steel e chitarre: Marco Bartoccioni

Keyboards: Francesco Santalucia

Batterie: Chad Cromwell (USA), Piero Pierantozzi, Luca Trolli, Saverio Federici

Bass: Adam Nitti (USA), Jerry McPherson (USA), Marco Fiormonti, Vittorio Longobardi

Date ufficiali del tour - Organizzato e sponsorizzato da Blues Highway

09 marzo - The Bronx HoB (Marotta)

10 marzo - San Marino Casalborsetti

16 marzo - L’Asino Che Vola (Roma)

17 marzo - 48bicchieri (Formia)

24 marzo - BIG BOSS MAN Ristofood (La Spezia)

31 marzo - The Bone Steakhouse - Civitavecchia (Civitavecchia)

06 aprile - Lian Club (Roma)

12 maggio - Vtwin Pub e Bar Restaurant (Roma)

