L'Agenzia di Stampa dell’Azerbaigian AZERTAC ha rivolto un appello ai direttori delle agenzie che fanno parte di Associazioni di agenzie di stampa internazionali e regionali, per diffondere la notizia degli attacchi commessi dall'Armenia, nel corso della Guerra in atto in Nagorno-Karabakh, contro la città di Barda, in violazione delle convenzioni internazionali di guerra per la salvaguardia dei diritti umani.

Il documento rivolto ai membri del Congresso mondiale delle agenzie di stampa (NAWC), dell'Alleanza europea delle agenzie di stampa (EANA), dell'Organizzazione delle agenzie di stampa dell'Asia-Pacifico (OANA), dell'Unione delle agenzie di stampa OIC (UNA) evidenzia, in particolare, le gravi conseguenze del bombardamento perpetrato sulla città di Barda, assurta a simbolo di tragedia umanitaria a causa dei missili SCUD utilizzati contro la popolazione civile azera inerme.

L'appello dice: “Le forze armate armene dispiegate illegalmente nella regione occupata del Nagorno-Karabakh azero continuano a sparare con armi distruttive sulle aree circostanti, così come sulle strutture civili, sulle città e sui villaggi situati lontano dalla linea del fronte. Prendere di mira il distretto di Barda, con una popolazione di 100mila persone, è uno di questi crimini di guerra commessi negli ultimi giorni. Il 28 ottobre, a seguito del bombardamento armeno della città di Barda con missili a grappolo, vietati dal diritto internazionale, 21 civili, inclusi bambini, donne e anziani, sono rimasti uccisi, 70 civili sono rimasti feriti e le infrastrutture civili sono state gravemente danneggiate. Un giorno prima, il 27 ottobre, in un attacco simile a uno dei villaggi del distretto di Barda, cinque civili, tra cui una bambina di sette anni, sono stati uccisi e molti civili sono rimasti feriti.

A seguito dei selvaggi attacchi alle città e ai villaggi dell'Azerbaigian dal 27 settembre, in totale sono stati uccisi 90 civili , 392 sono stati feriti, 2.500 tra case private e edifici residenziali multi-appartamento, nonché più di 420 strutture civili sono state finora distrutte o gravemente danneggiate. Tra le persone uccise, 11 erano bambini, 27 donne e 15 erano anziani. Tra i feriti ci sono 14 neonati, 36 bambini, 101 donne e 45 anziani. Quindi, la portata delle distruzioni dimostra che tali attacchi sono atti di terrorismo e crimini di guerra commessi dall'Armenia a livello decisionale statale e progettati per uccidere quante più persone possibile.

Sebbene ci siano sufficienti fatti e prove inconfutabili, purtroppo alcuni media internazionali sono ancora prevenuti nella copertura del conflitto e non viene fatta alcuna distinzione tra l'aggressore e chi soffre l’aggressione. Come colleghi, siamo giustamente preoccupati per il fatto che alcuni media diffondano notizie sulla base di informazioni false diffuse dalla parte armena e non esprimano la loro posizione sugli attacchi deliberati alla popolazione civile azera.

Vi chiediamo di essere sensibili agli attacchi terroristici armeni e ai crimini di guerra contro la popolazione civile azera, e di trasmettere alle comunità dei vostri paesi la verità su un conflitto che dura da quasi 30 anni ".

AZERTAC è vicepresidente dell'Organizzazione delle agenzie di stampa dell'Asia-Pacifico (OANA), membro del Consiglio mondiale delle agenzie di stampa (NACO), dell'Alleanza europea delle agenzie di stampa (EANA) e del Consiglio esecutivo dell'Unione delle agenzie di stampa OIC ( UNA).