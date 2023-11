Il tartufo d'Alba, con il suo profumo ed il suo sapore inconfondibili, è uno dei funghi più pregiati ed apprezzati al mondo. La sua raccolta avviene da settembre a dicembre e non solo viene gustato in piatti come tagliolini o i tipici tajarin piemontesi al burro, risotto al parmigiano o carni che non abbiano un sapore troppo forte. Il tartufo bianco è più pregiato ed ha un sapore più intenso, ma molti preferiscono il tartufo nero, più delicato, dal sapore dolce o quasi.

>Chi ama questa specialità ed abita in Lombardia non deve arrivare fino alle Langhe per gustare i migliori tartufi: alla Locanda dei Giurati di Como molti dei piatti del menu, solo e soltanto in certi periodi dell'anno e senz'altro in quello che stiamo vivendo (metà novembre 2023), quando il tartufo sprigiona il massimo di profumi e sapori, sono dedicati al tartufo.

Qui, alla Locanda dei Giurati di Como, il tartufo servito è, per chi lo desidera, tartufo d'Alba, il più raro e ricercato sul mercato, perfetto da gustare prima o dopo le specialità alla brace de La Locanda. I più audaci possono anche osare un altro abbinamento, porcini e tartufo. Tra i piatti nel menu in questo momento, ecco i tagliolini al tartufo bianco, un classico che non delude mai.

Senz'altro il successo della Locanda dei Giurati cresce nel tempo per un mix vincente di semplicità ed eccellenza, da gustare tra l'altro anche a pranzo, con business lunch tutti da vivere. Ecco come lo staff de La Locanda dei Giurati di Como presenta sui social la sua filosofia: "Un fantastico vino e la nostra pregiata carne, sono il connubio perfetto per creare un momento sensoriale ai nostri ospiti. Un'opera d'arte che si può associare solo alla nostra Locanda, perché venire da noi, non è solo stare bene, ma è arrivare a toccare il piacere degustativo attraverso i nostri piatti".



La Locanda dei Giurati - Como

