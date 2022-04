Sono state diffuse via social quelle che, credibilmente, sembrano essere le ultime immagini dell'incrociatore Moskva, la nave ammiraglia della flotta russa nel Mar Nero, prima che affondasse.

Per Mosca, l'affondamento sarebbe da attribuire ad un incendio a bordo che avrebbe poi causato l'esplosione delle munizioni che, a sua volta avrebbe danneggiato la nave, tanto da renderne necessario il rimorchio, durante il quale è poi affondata... mentre imperversava una tempesta.

Prima dell'affondamento, il ministero della Difesa russo aveva rilasciato una dichiarazione in cui si affermava che la nave era gravemente danneggiata e che l'intero equipaggio era stato evacuato.

Come le immagini mostrano, di tempeste in corso e all'orizzonte non ve ne sono e questo contribuisce a rendere ancor meno credibile la versione di Mosca, che appare alquanto reticente anche sulla sorte dell'equipaggio.

Yulia Tsyvova, a mother from Crimea, told the BBC about her 19-year-old son Andrei. He is a conscript sailor in the Russian Navy. He went missing after the sinking of the "Moskva" cruiser. Russian MoD hasn't confirmed any casualties among the crew yet.https://t.co/u5iK6POzTW — Liza Fokht (@lizafokht) April 18, 2022

Sabato, il ministero della Difesa russo ha pubblicato alcuni filmati che mostrano quello che ha descritto come l'equipaggio del Moskva in parata a Sebastopoli, in Crimea.

La nave da guerra ospitava 510 membri di equipaggio e non si sa in quanti siano riusciti a mettersi in salvo. Sui social, sono iniziate a comparire dichiarazioni di genitori, i cui figli a bordo della nave sono adesso dati per dispersi, che pretendono che venga loro comunicato che fine abbiano fatto.

Negli istanti prima dell'affondamento, una sequenza video di pochi secondi mostra il Moskva per buona parte avvolta da un denso fumo, dove l'audio ha registrato una persona dire, probabilmente all'autore del filmato: “Fottuto idiota! Che ca..o stai facendo?"

This appears to be the first, unconfirmed video of the Moskva, Russia’s now-sunken Black Sea flagship, after it was hit by Ukrainian missiles.



It’s three seconds long and the last two are someone saying: “You fucking idiot! What the fuck are you doing?”



pic.twitter.com/K5xhKZ2TKi — max seddon (@maxseddon) April 18, 2022

Il Cremlino, in base all'agenzia Ria Novosti, non è in grado di confermare l'autenticità delle fotografie dell'incendio dell'incrociatore Moskva, secondo quanto dichiarato dal portavoce Dmitry Peskov.



"Abbiamo visto le immagini, ma non possiamo confermare che siano autentiche".







Crediti immagine: twitter.com/MarkJGrove/status/1515993559668867075