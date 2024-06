Sono stati pubblicati i risultati dei test d'ingresso alla Facoltà di Medicina per l'anno accademico 2024-2025, che si sono tenuti lo scorso 28 maggio.

A fronte di 62.273 iscrizioni, si sono presentati alle prove 54.075 candidati (circa l'86%) che hanno affrontato le 60 domande riportando un punteggio medio di 47,97/90. Tra loro, 633 hanno ottenuto il punteggio massimo di 90/90.

Il giorno seguente, il 29 maggio, si è svolto il test per gli aspiranti studenti della Facoltà di Veterinaria.

Dei 6.785 iscritti, in 4.845 si sono presentati alla prova, affrontando le 60 domande dei test con un punteggio medio di 38,74/90. In 27 hanno superato la prova con il massimo dei voti.



Il database e le simulazioni

Quest'anno - ricorda il Cineca che per conto del Mur ha il compito di effettuare i test - gli aspiranti studenti avevano a disposizione uno strumento in più per affrontare la preparazione. Infatti, lo scorso 5 maggio, sul sito www.accessoprogrammato.mur.gov.it è stata messa a loro disposizione una piattaforma dalla quale hanno avuto la possibilità di scaricare gratuitamente il database completo delle 3.500 domande dalle quali sarebbero state scelte le domande del test; hanno potuto effettuare un numero illimitato di simulazioni delle prove; infine, hanno avuto accesso a un'applicazione di intelligenza artificiale che, basandosi sulle risposte ai quiz dei singoli utenti, li aiutava a migliorare la propria preparazione e a concentrarsi sulle materie che necessitavano di maggiore approfondimento. Dal giorno del lancio della piattaforma al 31 maggio sono state oltre 828mila le simulazioni svolte, mentre i download dei database delle domande hanno superato quota 1,7 milioni. La media giornaliera dei test effettuati è stata 30.695, mentre 20.324 è stato il numero di studenti che hanno scelto di farsi assistere dall'applicazione di intelligenza artificiale. In media, nel corso delle simulazioni, gli studenti hanno risposto correttamente alle domande nel 55% dei casi. Il Cineca sottolinea il progressivo miglioramento nella qualità dei risultati: nel mese di maggio, le risposte esatte sono passate dal 47,7 al 62,32%. Gli utilizzatori frequenti (cioè coloro che hanno eseguito i test in giornate diverse) hanno una media di 16 test ciascuno, con un picco di 375 test da parte di un solo utente.