C'è ancora una bella novità internazionale per gli MFX2, il dj duo formato dai due dj producer bergamaschi Marco Fratty e Marco Flash: la loro "Things We Head" è appena entrata al 14eismo posto della prestigiosa DDC, la Dance Deutsche Chart. E' la più importante classifica tedesca, quella che definisce i brani più ballati nei club che poi senz'altro saranno anche i più ascoltati su Spotify e altrove.



E' l'ennesimo risultato importante gli MFX2, che in questa foto vediamo ritratti in studio. A colpi di house di ogni colore stanno conquistando pian piano l'Europa e tutto il pianeta. La bella notizia per i tanti fan italiani degli MFX2 è che ogni venerdì la loro House Selection su Spotify si rinnova... ed è la colonna sonora per i nostri weekend di ritmo e relax.



Gli MFX2 sono un progetto musicale creato da Marco Fratty, un pezzo degli storici FPI Project (quelli dei classici "Rich In Paradise" o "Everybody") ed il vecchio amico e collega Marco Flash. Entrambi bergamaschi, dopo un 2021 di presenza costante nelle classifiche inglesi, ecco la solida "Things We Head" protagonista su Dj Buzz, punto di riferimento della dance a Parigi e in tutto il paese. Quanto al Regno Unito, invece, "Bolero 3K", altrettanto esplosiva, si fa sentire nella prestigiosa Music Week Upfront Club Chart, riferimento imprescindibile per la dance nel mondo. A marzo 2022 ecco ancora "Things We Head" nella prestigiosa classifica tedesca DDC Dance Deutsche Chart.



MFX2 House Selection su Spotify

open.spotify.com/playlist/7dtEgkzSDkUqhXNrPNGBpM?si=8a18677c0a704a28