L'Inter si aggiudica l'edizione 2018 della Viareggio Cup battendo per 2-1 la Fiorentina

Si è disputata al Bresciani di Viareggio la finale della 70esima edizione della Viareggio Cup, con l'Inter che si è aggiudicato il trofeo ai tempi supplementari per 2-1, dopo che alla fine dei 90 minuti la partita è finita in parità.

Nei primi 45 minuti la Fiorentina ha dominato la gara, fallendo un'occasione con Gori, mentre l'Inter si è accontentata di giocare di rimessa, imbastendo comunque un paio di occasioni importanti nel finale di tempo.

I gol nella ripresa. A dare il via alle marcature è stata la Fiorentina con Sottil, neanche un minuto dopo il fischio d'inizio. L'Inter, invece di subire il colpo, si è svegliata e si è riversata in massa nell'area viola, costruendo mischie sempre molto pericolose, fino a trovare il gol del pareggio al 33' con Belkheir.

La rete della vittoria per i nerazzurri è arrivata al 6' del primo tempo supplementare, con Vergani che in area ha messo dentro una palla persa goffamente dal portiere della Fiorentina Ghidotti. L'espulsione di Pinto alla fine del tempo ha costretto la Fiorentina in 10.

Pertanto, si è trasformato in un proforma il secondo tempo supplementare dove non è successo praticamente nulla, con l'Inter che si è limitata a controllare degli sterili cross messi in area dai viola.