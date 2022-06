Alla vigilia del quarto mese della guerra promossa da Putin nei confronti dell'Ucraina, la situazione sul campo di battaglia è identica a quella di ieri descritta da Zelensky nel suo consueto messaggio notturno.

"Gli occupanti - ha detto il presidente ucraino - hanno colpito Mykolaiv, con sette missili. Fortunatamente nessuna persona è rimasta uccisa. Cinque persone sono rimaste ferite. Ci sono stati attacchi anche nella regione di Kharkiv dove, invece, si sono registrate vittime. Attacchi sono stati registrati anche ai confini delle regioni di Chernihiv e Sumy.Nel Donbass vi sono stati massicci attacchi aerei e di artiglieria. L'obiettivo degli occupanti in quella regione rimane lo stesso: distruggere l'intero Donbass passo dopo passo. Tutto. Lysychansk, Slovyansk, Kramatorsk: mirano a trasformare qualsiasi città come Mariupol. Completamente distrutta.Ecco perché sottolineiamo ripetutamente l'accelerazione delle forniture di armi all'Ucraina. La parità di armi è necessaria sul campo di battaglia il prima possibile per fermare questa armata diabolica in modo da rimandarla oltre i confini dell'Ucraina".

Pertanto, Zelensky non potrà che gioire alla notizia comunicata oggi dal ministro della Difesa Oleksii Reznikov che su Twitter ha dichiarato che i sistemi HIMARS di lancio multipli di razzi sono giunti ​​in Ucraina, aggiungendo che "l'estate sarà calda per gli occupanti russi. E l'ultima per alcuni di loro".

Reznikov non ha però specificato quanti di questi sistemi siano stati consegnati e se siano o meno già operativi. Gli HIMARS fanno parte di un pacchetto di aiuti militari statunitensi da 1 miliardo di dollari all'Ucraina annunciato il 15 giugno.

Secondo un recente aggiornamento dell'intelligence del ministero della Difesa britannico, le forze russe sono molto probabilmente avanzate per altri 5 chilometri verso la città di Lysychansk rispetto al 19 giugno, mentre il governatore dell'Oblast di Luhansk, Serhiy Haidai, ha affermato che il 22 giugno le truppe russe hanno occupato i villaggi di Loskutivka e Rai-Oleksandrivka e che nella regione continuano, pesanti, i combattimenti.

Nelle scorse ore si sono registrate esplosioni negli oblast di Sumy Oblast, nel distretto di Okhtyrskyi; nell'oblast di Kharkiv, nel villaggio di Pechenihy; nell'oblast di Donetsk. Le autorità hanno dichiarato che sono state registrate tra i civili vittime e feriti.

Nell'ultimo bollettino dello Stato maggiore ucraino è arrivato a 34.430 il numero di soldati persi dalla Russia dall'inizio dell'invasione. Questo, invece, l'elenco dei mezzi militari andati distrutti: 1.504 carri armati, 3.632 mezzi corazzati per il trasporto di personale, 2.548 veicoli e serbatoi di carburante, 756 sistemi di artiglieria, 240 sistemi di lancio multiplo di razzi, 99 sistemi di difesa antiaerea, 183 elicotteri, 216 aerei , 620 droni e 14 imbarcazioni.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, Aiden Aslin, il combattente britannico catturato dai russi, ha detto alla sua famiglia che "il tempo sta scadendo", facendo intendere che presto sarà giustiziato. Aiden è stato condannato a morte in un processo farsa insieme ad altri due stranieri che hanno combattuto per l'Ucraina, un altro britannico, Shaun Pinner, e il cittadino marocchino Brahim Saadoun.

A Bruxelles, si riunisce oggi il Consiglio europeo per approvare il suggerimento positivo fornito dalla Commissione Ue per dare il via libera definitivo all'accettazione della candidatura di Kiev all'Unione europea.