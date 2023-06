Ma guarda... le rivoluzioni post campionato avrebbero dovuto riguardare soprattutto Inter e Juventus, con giri di valzer tra panchine e dirigenti che, però, non ci saranno... almeno pare. L'Inter con la finale di Champions raggiunta, oltre alla vittoria in Coppa Italia, dovrebbe confermare senza tanti problemi Inzaghi, che fino a poco tempo fa era dato sicuro partente.

Anche Allegri, pare, sarebbe stato riconfermato e dovrebbe rimanere anche per la prossima stagione alla Juventus, dove dovrebbe arrivare il quasi ex ds del Napoli, Giuntoli. Dopo aver stravinto il campionato e conquistato il diritto a disputare la Champions per la prossima stagione, la squadra di De Laurentiis sembra decomporsi. Ha perso Spalletti, adesso perderà Giuntoli e non è detto che anche il parco giocatori non veda la partenza di alcuni big. ADL rilascia interviste parlando di casting di allenatori di mezza Europa... ma qualcuno dovrebbe iniziare a chiedersi perché un allenatore con un trend positivo dovrebbe ambire ad andare al Napoli quando tutti se ne stanno andando.

Il Milan non sembrava aver problemi di assetto societario e invece, ieri, il proprietario, Gerry Cardinale, ha dato il benservito a e Paolo Maldini e a Ricky Massara, gli uomini mercato dei rossoneri che nella scorsa stagione non hanno ottenuto grandi risultati. E allora Cardinale, quando gli è stato detto da Maldini che avrebbe dovuto metter mano al portafoglio, ha risposto con il classico fired (licenziato).

E che dire poi delle attività delle procure... Dopo quella di Torino, si è messa all'opera anche quella di Tivoli che sta indagando sull'ormai ex direttore sportivo Igli Tare e sul presidente Lotito per gli intrecci tra Lazio e Salernitana, quando quest'ultima era di proprietà del patron della Lazio.

Secondo Bankitalia nel trust "Salernitana 2021" creato da Lotito e Mezzaroma, nato per favorire la cessione del club salito in Serie A, potrebbero esser finite somme di denaro frutto di illeciti. Anche in questo caso ci sono di mezzo cessioni e ipervalutazioni di alcuni calciatori che avrebbero generato utili necessari al finanziamento della Salernitana. Naturalmente, si tratta di accuse tutte da verificare, ma che potrebbero portare, anche in questo caso, ad un nuovo terremoto nella Serie A... probabilmente nel prossimo campionato.