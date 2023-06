Cambiano le mode e le tendenze... e nell'estate 2023, ballare dal tardo pomeriggio e con ancora la luce del sole è diventato il nuovo trend, soprattutto nei luoghi "up". E' una tendenza perfettamente interpretata e sviluppata dal Doride Beach di Marina Di Carrara, dove ogni domenica va in scena il format Sunset Aperitif. Dj guest di tutto il mondo (tra le altre Whitney Mkok ed Angie), performer internazionali ed un tramonto unico di fronte al mare.



In particolare, domenica 18 giugno, sul palco dell'evento arrivano i ritmi di Dado Pecchioli, storico batterista di Alessandra Amoroso, che sarà protagonista musicale durante l'aperitivo. Con lui anche Kitja Ernstsone, sassofonista di livello assoluto che si esibirà live sul ritmo house dei dj del party.



"I clienti arrivano da tutta Italia e prenotano con settimane di anticipo per essere sicuri di entrare all'evento che risulta sold out ogni settimana con liste di attesa lunghissime", racconta Saintpaul, dj e ideatore del format, che ovviamente è in console pure qui, al Sunset Aperitif.



Qual è il segreto di questo party? "E' un formula vincente, data da tre fattori molto importanti: il prodotto, la credibilità e una rigida selezione all'ingresso, che è però gratuito. Chi vuol mangiare qualcosa vive una vera food experience, creata dallo Chef Antonio Morelli, mentre i cocktail sempre particolari si uniscono alla musica, diffusa da un sound system di qualità. Gli artisti che ospitiamo hanno caratura internazionale, ed il loro contributo rende l'atmosfera che si vive qui. Riassumendo, ogni singolo dettaglio viene curato al massimo".



Non è tutto, Sunset Aperitif @ Doride Beach si basa appunto sui contenuti, non sulle classiche PR "da discoteca". "Non abbiamo pubbliche relazioni ma solo credibilità legata al nostro format e al party. Ho costruito tutto nel tempo, le persone ormai sanno cosa possono trovare da noi... e ci scelgono per questo".



Sunset Aperitif @ Doride Beach

Viale Amerigo Vespucci, 28, 54033 Marina di Carrara (MS)

info e WhatsApp 0585 631326

dalle 17 alle 20

ingresso libero e selezionato

Prenotazione tavoli obbligatoria



//