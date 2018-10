Aldivas & Touch Down fanno scatenare il Bazeel a Pisa anche il 25 ottobre

Ad ottobre 2018 nello scatenato universo Touch Down si balla forte. Tutta la crew Touch Down è protagonista a rotazione ogni giovedì al Bazeel di Pisa, città universitaria che da sempre ama muoversi a tempo di sonorità internazionali. In console il 25 ottobre al Bazeel per Touch Down c'è la sexy (e bravissima!) Alvidas.





Ecco come l'artista si è raccontata in una recente intervista. Mi chiamo Alessia, in arte Aldivas, ho 25 anni, sono nata a Caserta e mi sono trasferita in Romagna nel 2000.

Dal 2012 faccio la dj e suono hip hop. Amo sperimentare, amo la natura, gli animali e il cibo etnico. Sono fidanzata da 7 anni, il mio compagno mi ha sempre aiutato e supportato nella mia passione e a volte condividiamo anche la console.

Faccio poi volontariato presso l'Istituto Oncologico Romagnolo come parrucchiera volontaria... A Dicembre 2017 lavoro Level Up di Milano e le soddisfazioni stanno arrivando.

Sono molto impegnata con le date in giro per l'Italia e anche all'estero, ad esempio ho suonato in Germania, Colonia. Spesso sono ospite a Music Zone su m2o radio. Inoltre sto lavorando ad un progetto in studio con altri produttori di cui presto avrete notizie!

Touch Down, l'urban party creato da Ale Zuber e Level Up Milano, ha chiuso in bellezza la stagione estiva con un party decisamente eccellente al mitico Hï Ibiza.

Lunedì 3 settembre infatti i tanti dj e gli artisti della festa sono stati tra i protagonisti di Gangstar, grande successo sull'isola quest'estate, un evento curato da Cathy Guetta, regina della nightlife a Ibiza e non solo. In console, nella zona Club di Hï Ibiza, si sono esibiti molti dei talenti di Level Up, primo tra tutti Ale Zuber, ormai uno dei dj di riferimento a Ibiza e non solo. Con lui c'era anche una dj girl in ascesa verticale come Aldivas...

