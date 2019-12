I creatori del film umoristico (durata di 46 minuti) "La Prima Tentazione di Cristo" hanno subito un attentato con il lancio di alcune bombe Molotov.

Stiamo parlando del gruppo comico brasiliano Porta dos Fundos che ha denunciato quanto accaduto con un post di Facebook, aggiungendo che il personale della sicurezza era stato comunque in grado di controllare l'incendio.

Secondo la polizia di Rio de Janeiro, dove si è verificato il fatto e che sta indagando sul video di rivendicazione, sarebbero quattro le persone responsabili dell'attentato.

All'orine di tutto è che il film "La Prima Tentazione di Cristo", pubblicato sulla piattaforma di streaming Netflix, racconta in maniera ironica la storia di un Gesù Cristo gay che presenta il suo fidanzato Orlando alla propria famiglia... in una nazione dove quasi il 90% della popolazione è cristiana, in maggioranza cattolica

Ovviamente questa trama non è andata giù a diversi gruppi religiosi che hanno da subito cercato di boicottare il film, anche con una petizione che ha raccolto oltre 2 milioni di firme (l'obiettivo prefissato è a 3 milioni), finché adesso non si è passati agli attentati.

Porta dos Fundos, che ha oltre 16 milioni di abbonati sul proprio canale YouTube, ha spiegato la provocazione giustificandola con la "mancanza di libertà creativa della TV brasiliana".