Sabato 30 settembre 2023 fa scatenare Bolgia, top club a Bergamo il sound è decisamente potente. Nella Garden Room del top club sull'A4 va infatti in scena Memorex - Remember Night 1998-2015. In console arriva Noize Suppressor, per un imperdibile 'history set' dalla durata di 2 ore. Si celebra il passato e anche il futuro delle sonorità hardcore. In Main Room ecco invece il top dj producer francese TRYM, con il duo Head2Head.



Tornando alla Garden Room del Bolgia, il 30 settembre '23 Noize Suppressor qui porta il sound che piace a 350mila fan, tra Instagram e Facebook, per un progetto partito nel lontano 1997 con sonorità hardcore / gabber. Nella scena elettronica allora è tutto in divenire e un loro demo su cassetta arriva D-Boy Records, come raccontato sulla loro pagina Discogs. Arriveranno poi 5 album, dal 2001 al 2016, e un elenco sterminato di singoli che in questo genere hanno fatto scuola ovunque.



Non c'è solo lo speciale dj set di 2 ore di Noize Suppressor al Bolgia il 30 settembre 2023. Infatti, in console in Garden Room ci sono anche Andy The Core, Jappo, Night Shift, Meccan Twins, alla voce Mc Coral. In Alternative Room ecco invece un 'extended set' dell'italiano Juri Carrera, altra garanzia in ambito di techno e dintorni. Con lui, al mixer, ecco: Hardstyle Brothers, Los Presidentes, Savaaq, We Made It, Paola Nyx, Alby Energy, Shock Haze.



L'appuntamento di sabato 30 settembre 2023 al Bolgia con il party Memorex - Remember Night 1998-2015 è solo l'ennesimo appuntamento importante nel top club sull'A4. Tra gli altri, sul palco del Bolgia, si sono esibiti di recente top dj come Tita Lau, Luca Agnelli, Chris Liebing, Len Fake e molti altri artisti attivi in tutto il mondo, tra cui Sam Paganini, Indira Paganotto, I HATE MODELS, 999999999, KLANGKUENSTLER, Alignment, RBX, Marika Rossail e Charlie Sparks.



30/09 Memorex @ Bolgia Garden - Bergamo

https://www.bolgia.it/memorex/



Bolgia - Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino