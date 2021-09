Il 28 settembre 2021 si è svolta a Palazzo dei Leoni la consultazione per l’elezione dei rappresentanti dei Sindaci della Città Metropolitana in seno alla Conferenza Scolastica Provinciale, in attuazione della Legge Regionale n.6/2000. La votazione è stata preceduta, il 24 settembre c.a., dalla riunione, in modalità telematica, dell’Assemblea dei Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Messina, durante la quale il Dirigente f.f. della IV Direzione “Servizi Tecnici Generali” dott. Salvo Puccio ha illustrato ai partecipanti le modalità da seguire, tenuto conto dell’attuale situazione emergenziale, ed ha fornito precisazioni in merito all’art. 3 (composizione) ed all’art.7 (lavori) del vigente Regolamento, di cui ha dato lettura.

Martedì 28 settembre è stato costituito il seggio elettorale presso l’ex sala Giunta, ora Boris Giuliano, di Palazzo dei Leoni alla presenza dell’avv. Maria Angela Caponetti, Segretario Generale dell’Ente, del Dott. Francesco Roccaforte, Capo di Gabinetto, delegato dal Sindaco Metropolitano e delle Sigg.re Concetta Piccolomini e Francesca Cardia, dipendenti dell’Ente.

Le operazioni di voto sono proseguite per tutta la giornata, sino alle ore 17:00, ed hanno registrato la partecipazione al voto di n. 58 Sindaci o rappresentanti delegati.

Lo spoglio, come stabilito nella riunione telematica con i Sindaci, si è svolto il giorno successivo, alla presenza dei succitati componenti del seggio e del geom. Antonino Miceli, responsabile del Servizio Edilizia Metropolitana.

Sono risultate valide n. 57 schede, una è stata annullata in quanto riportava una sola preferenza (art.7 co. 2 del Regolamento). Gli eletti: Bolognari Mario - Comune Taormina (voti n.32); Costantino Valentina - Comune di S. Teodoro (voti n.26); Pietrafitta Carmelo - Comune di Mazzarrà Sant’Andrea (voti n.23); Vinci Fabio - Comune di Saponara (voti n. 23); Bertolami Girolamo - Comune di Novara di Sicilia (voti n.19); Miceli Luigi - Comune di Tusa (voti n.14); Lionetto Civa Vincenzo - Comune di Castell’Umberto (voti n.07). Essi entrano a far parte quali membri effettivi della Conferenza Territoriale Scolastica, competente per la definizione dell’organizzazione della rete scolastica per l’anno 2022/2023.