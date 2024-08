Il nuovo singolo di DJ Skizo, Maury B, Patrick Benifei feat. Dj Douglas su tutte le piattaforme digitali dal 30/08

E' fuori il nuovo singolo “Antichi Astronauti” di DJ Skizo, Maury B, Patrick Benifei feat. Dj Douglas - Antichi, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 30/08.

"Antichi Astronauti" è il frutto di una sinergica collaborazione tra Maury B e Patrick Benifei, due veterani della scena musicale. In questa traccia, il rap di Maury B, visionario e ritmicamente impeccabile, guida l'ascoltatore in un viaggio immaginario, mentre l'incantevole voce di Patrick Benifei nel ritornello aggiunge la magia necessaria per unire il tutto. Il sound è stupefacente: autentico boom bap arricchito da una produzione e un mastering di alto livello a cura di Skizo e Chryverde.

DJ Skizo è una vera icona e un pioniere del movimento Hip Hop italiano. La sua carriera da DJ e produttore inizia nel lontano 1984, e da allora ha collaborato con le maggiori figure del panorama Hip Hop sia italiano che internazionale. Con il suo ambizioso progetto "Prima del Prima", DJ Skizo riesce a unire diverse generazioni sotto un unico tetto, coinvolgendo una miriade di MC's, produttori, DJ's e musicisti, creando così un vero e proprio capolavoro musicale.

Etichetta:

Orangle https://www.instagram.com/orangle_records?igsh=MXUxY3FxbXJiYmVlcg==