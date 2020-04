Quest'anno praticamente tutti i top di gamma hanno raggiunto o superato la soglia dei 1000 euro (anche quelli di aziende come OnePlus e Xiaomi che in passato si erano distinte per dispositivi con ottime caratteristiche, ma molto più economici rispetto alla concorrenza).

Non tutti, però, hanno la necessità di avere uno smartphone super potente, ma magari cercano un dispositivo con un'autonomia elevata, un bel display ed un comparto fotografico soddisfacente. Tutte quelle persone potrebbero apprezzare il Samsung Galaxy M21 che oggi arriva ufficialmente in Italia.

Il Galaxy M21 è uno smartphone interessante e di certo rappresenta il degno successore del Galaxy M20. Il Galaxy M21 migliora praticamente in tutto e, quindi, potrebbe ottenere un successo anche maggiore rispetto al suo predecessore.



Caratteristiche tecniche: