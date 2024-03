Lazio, comunicato stampa 1:

La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente, il Club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello.

In riferimento al virgolettato apparso questa mattina su un quotidiano, l’allenatore Giovanni Martusciello precisa: “Non ho mai pronunciato parole che potessero andare contro la squadra, contro Sarri, di cui ho profonda stima, o altre componenti. Ho semplicemente dato la mia disponibilità alla Società, che mi ha prospettato questa possibilità. Non si può sminuire il lavoro che è stato portato a termine finora, così come nessuno potrà minare l’impegno che d’ora in poi verrà ulteriormente profuso”.

Queste sono state le comunicazioni ufficiali rilasciate dal club di Lotito dopo le dimissioni comunicate ieri da Maurizio Sarri. Non è dato sapere, ufficialmente, se l'incarico di Martusciello sia temporaneo o se guiderà la squadra sino al termine della stagione. La Lazio, sabato prossimo, è impegnata in trasferta a Frosinone. Nella foto in alto è riassunto l'umore dei tifosi biancoazzurri espresso da ieri tramite i social.





Crediti immagine: twitter.com/GiGiSSLazio/status/1767888754335744196/photo/1